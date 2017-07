Kontaveit jätkas võidulainel

Eriti keerulise olukorra pealt tuli mängule vastaspaaris mänginud Vekić, kes pidas sisuliselt vahetult enne paarismängu kolme tunni ja kümne minuti pikkuse lahingu naiste üksikmängu teises ringis briti Johanna Kontaga. Sealjuures pidi ta leppima valusa 6:4 (7), 4:6, 10:8 kaotusega. 21-aastane horvaat lahkus väljakult pisarates. Ta teenis küll publiku marulise aplausi – mäng oli ju igas mõttes vägev ning Wimbledoni ametlikus sotsiaalmeedias visati õhku ka küsimus, kas tegu võis olla senise turniiri parimaga –, kuid kui palju see ikka sellisel hetkel loeb?

Teadmises, et nüüd tuleb pidada veel paarismäng, mis nii nagu paljudele teistelegi tennisistidele on kõigest treeningu eest, on ilmselt raske taas väljakule tulla. Aga Vekić tuli väljakule. Paarismäng on ju ikkagi võistkonnasport ning teise ringi pääsemine tähendanuks ka tipptennisistide mõistes väikest taskuraha – 10 553 eurot. Tõsi, summa tuleb jagada pooleks.

Tänu sellele, et 15. väljakul toimunud meespaari mäng venis maratoniks ning kestis kokku neli ja pool tundi, sai Vekić lõpuks talle reeglitega ette nähtud 45 puhkeminutit ikkagi kätte.

Pilvitu taeva ja 28-kraadise kuumuse juures alustasid mängu paremini Kontaveit ja Barthel, võites esimesed kolm geimi järjest. Eesti-Saksa paar jätkas hästi mängimist seisuni 5:1, siis aga lubati Rogers–Vekić koguni 5:5 viigiseisuni. Treenerite – nii Kontaveidi kui Bartheli – ergutavate plaksutuste toel suudeti aga end kokku võtta, võites esmalt oma servigeimi ning siis murdes juba vastaste oma – seda neile punktigi andmata! Sett Eesti-Saksa paarile 7:5.

«Braavo, super play, sehr gut,» kõlas Bartheli treeneri suust, kui Eesti-Saksa paar oli teist setti 3:0. juhtima läinud. Kontaveidi treener Glenn Schaap sekundeeris geimpunkti peale: «Intelligent play.» Peagi murti taas Rogersi–Vekići serv, siis kaitsti oma ning oldi juba 5:0 eduseisus. Sel korral asja enam põnevaks ei tehtud ning otsustavas setis loovutati vastastele vaid üks geim.

Täna saab aga Kontaveidile jälle kaasa elada üksikmängus, kui ta läheb vastamisi maailma 30. reketi Darja Kasatkinaga. Kohtumine toimub Wimbledoni 16. väljakul neljanda matšina. Kontaveiti peetakse matši eel soosikuks, kuna tema venelannast vastane polevat muruväljakutel kõige parem. Samas jõudis ta mullu Wimbledonis kolmandasse ringi. Mängu orienteeriv algusaeg on kell 20, Postimees ja Kanal 12 näitavad kohtumisest ka otsepilti.