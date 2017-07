Seekord rõhutakse laadamelule

Projektijuht Evelin Rannast ütles, et huvitav käsitöö ja maitsvad kodumaised toidud on esimesed asjad, mis inimestele hansapäevadega seostuvad. Ent selleks, et laadamelu üleval hoida, kutsutakse nagu eelmistelgi aastatel ka tänavu kauplejate keskele esinema rahvamuusikud ja tantsijad.

Selle suve ilmaennustusega kursis hansapäevade korraldajad pööravad tuulekahju ärahoidmiseks ekstra tähelepanu sellele, et kõik telgid ja batuudid saaks ikka kinnitatud tehaste nõuete järgi. «Loodetavasti ilma tõttu probleeme ei teki. Küll aga peab külastajatele soovitama korraga selga panna nii bikiinid kui ka jope – nii nagu meil tänavu juba kombeks on saanud,» soovitas Rannast.

Tänavugi koosneb hansapäevade ala kolmest linnakust, kus pakutakse tegevust mitmele sihtrühmale. Nii on Lastelinnas rõhk töötubadel, aga sealt võib esimest korda hansapäevade ajaloos leida ka batuudi. «Ja suur loss pidi tulema,» avaldas pealik Liina Järvpõld. Sel aastal külastavad Lastelinna esimest korda teraapiakoerad, kellega on lastel lõbus mängida.

Teaduslinna pealik Paula Põder soovitas arheoloogiahuvilistele Toomkirikusse üles pandud näitust, kus uuritakse DNAd. Lastele pakub Teaduslinnas tegevust uuendatud Hull Teadlane. Põdra hinnangul leiavad endale midagi huvitavat needki, kes arheoloogiast suuremat ei pea. «Avastamist peaks olema tervele perele,» lubas ta.

«Raualinn on suhteliselt traditsiooniline,» ütles Raualinna pealik Liiu Matikainen. Küll aga saab sel aastal esimest korda Tasku aatriumis vaadata näitust «Keskaegne Tartu», mis pakub rõõmu ajaloohuvilistele. Samuti saab näha maketti, millel on kujutatud Tartut enne Teist maailmasõda. Matikaineni sõnul leiab kindlasti uudistamist päästetehnika väljapaneku juures.

Traditsiooniliselt selgitatakse Tartu hansapäevadel välja tugevaimad rammumehed nii laste kui ka täiskasvanute seas.

Tartu hansapäevad

Laupäev

12 hansapäevade avamine, esinevad Koit Toome ja Jorma Puusaag

11–18 töötoad Toomemäel Teaduslinnas

11 Raualinna rammumees – otsitakse tugevaimat meest

12 mini-rammumees – otsitakse tugevaimat last

14 aparaaditehases «Open Tsirkus Stage» – tsirkusestaarid üle ilma

17 aparaaditehases «Comedy Estonia»

20.30 Raekoja platsil ansambel Justament

Pühapäev

10 raelaval folklooriansambel Charu Castle Foundation

11–18 üritused Teaduslinnas, etendus planetaariumis

11.15 raelaval Brigita Murutar ja Paul Neitsov

12.45 raelaval Peterburi ajaloolise tantsu teater Trianon

15 hansapäevade lõpetamine – Meelis-Band ja Ariana

Kava: hansapaevad.ee