Magistritöö: erikoolist tulnud lapsel on keeruline sulanduda tavaellu

On oluline, kuidas kooli töötajate käitumine ja suhtumine võib osutuda määravaks: nad kas saavad aidata kaasa erikooli õpilase integreerimisele või hoopis erikooli kasvandiku kuvandi süvendamisele.

Tuleb siit siis välja, et kõik koolid ja õpetajad pole siiski valmis kaasavaks hariduseks? Et me ei saa kinnisilmi suunata neid lapsi ükskõik millisesse tavakooli, sest sellega võib neile teha hoopis suuremat kahju?

Koolide töötajad tunnistasid küll üsna üheselt, et me ei saa kaasavat haridust lihtsalt kusagile istutada enne, kui pole tehtud selleks ettevalmistusi.

Nad tunnevad, et neil on selleks vähe koolitusi, järjest enam on õpetajal vaja eripedagoogilisi teadmisi. Sellistest pooleteisetunnistest koolitustest, mis neile tehakse, on vähe.

Õpilased tulid erikoolist tavakooli väga heade tunnistustega, aga paraku teadmised ei vastanud neile hinnetele.

Kirjutasite oma töös, et erikoolis aidati õpilasi igal sammul, ent tavakoolis tuli neil kõigega ise hakkama saada. Millist tuge nad tavakoolis said?

Erikoolis tegeleb üks sotsiaalpedagoog kolme kuni viie õpilasega, olles nende jaoks pidevalt olemas. Nad on harjunud, et neil on kogu aeg keegi, kelle poole pöörduda. Lapsed tunnistasid, et oleksid ka tavakoolis soovinud vähemalt ühte inimest enda kõrvale, kes nendega rohkem tegeleks, neid märkaks.

Aga tegelikkuses hakati nendega tavakoolis tegelema siis, kui tekkisid probleemid. Kui tulid puudumised, konfliktid õpetajatega, siis võtsid tugitöötajad nendega ühendust.

Õpilased tahtsid rohkem abi ka klassikollektiivi sulandumisel, et oleks rohkem rühmatöid ja ühisüritusi. Mitte alati ei pea toe pakkumine tähendama seda, et saame kokku ja hakkame nii-öelda tuge pakkuma. Seda saab teha ka varjatud kujul.

Kuidas nad õppetööga hakkama said?

Koolide töötajad tõid välja, et need lapsed on pigem nutikad ja arukad, kuid mahajäämus õppeainetest oli väga suur. Ka õpilased ise tundsid ennast seetõttu kehvemini, see oli üks valupunktidest.

Lapsed tõid isegi näiteid, et ei saanud aru, millise programmi järgi nad seal erikoolis õppisid, sest lüngad olid niivõrd suured. See omakorda tingis olukorra, kus hakati tundidesse minekut kartma, oli ju piinlik, kui õpetaja küsib ja vastata ei oska.

Ka ütlesid õpilased, et nad oleksid oodanud, et neilt kohe õppeaasta alguses oleks küsitud, millist tuge nad vajavad. Üldjuhul tulid nad erikoolist tavakooli väga hea tunnistusega, aga paraku teadmised ei vastanud neile hinnetele.

Kas õpetajad või lapsed pakkusid ise mõtteid, kuidas lahendada seda dilemmat, et kõik asjaosalised oleksid kaasavaks hariduseks valmis?

Üks ettepanek oli, et meil on sotsiaalpedagoogi roll keskendunud õpilasele, aga see peaks olema ka õpetajaid abistav ja toetav. Siis oleks kooli tugi­­spetsialistidel rohkem aega, kui nad suudaksid õpetajaid nõustada nii, et näiteks klassijuhataja tuleks ise toime.

Loomulikult nimetati, et abiõpetajaid võiks vaja minna, sest järjest rohkem ja järjest suuremate erivajadustega õpilasi koondub ju ühte klassi.

Kui erikoolist tavakooli minek on nii lapsele kui ka koolile üsna vaevaline, siis kuidas seda halvustava pitseriga etappi lapse elus üldse vältida, et ta ei peakski erikool minema, vaid saaks oma probleemidega tavakoolis joone peale?

Kõige olulisem on panustada tavakoolis ennetustegevusele, varajasele märkamisele, tugevama võrgustiku loomisele. Kas nüüd erikooli suunamist päriselt ära hoidma peaks, selles ma kahtlen, aga kindlasti saaks seda vähendada.