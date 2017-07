Amme Rock raiub Gunnar Grapsi kivisse

Täna õhtul avatakse festivali ajal Vasula silla lähedal mälestuskivi lauljale, löökriistu ja mitut muud pilli mänginud heliloojale, eesti roki rajajate hulka kuulunud Gunnar Grapsile (27. november 1951 – 17. mai 2004).

Kohtumisi Grapsiga

Mälestusmärgi rajamise taga on seesama suur tugev lühikese halli patsiga Mart Käiro, kes on nüüd 19. korda toimuva festivali algataja ja korraldaja. Ta on Vasulas elanud lapsepõlvest saati ja veetnud tihti aega Amme jõe ääres. Sealt mäletab ta ka endast tublisti vanemat poissi, kes suviti veetis aega sugulaste juures Mäeotsa ja Luige talus.

«Ma olin ikka päris väike,» meenutas Käiro. «Ta käis palju jõe ääres. Seal kohtusime, oli see aeg, kus keegi ei istunud arvuti taga. Kõik olid jõe ääres ja püüdsid kala.»

Graps on mänginud Magnetic Bandiga ühe korra ka Amme Rockil. See oli 2003. «Ta lubas ka järgmisel aastal kindlasti tulla, aga kurb sündmus tuli vahele,» ütles festivali korraldaja.

Mälestuskiviga teevad Amme Rock ja Tartu vald austusavalduse mehele, kes laulis ja mängis ennast kodumaise roki klassikuks.

Mälestuskivi pidulik avamine on kavandatud täna õhtuks kahe ansambli esinemise vaheajale, umbes kell 20. Kivimürakas ise on toodud ühelt kohalikult põllult, marmorplaat muusiku portreega valmib Viljandimaal ja polnud veel eile oma kohale kinnitatud.

Kahel päeval

Kahepäevasel festivalil tuleb seekord publiku ette 16 ansamblit. Selliste kodumaiste uuemate ja vanemate bändide nagu DND, Revolver, Odd Hugo ja Nyrok City kõrval tulevad lavale Voodoo Vegas Suurbritanniast ja Motörizer Leedust ning Mind of Doll, Caroline ja Full Moon Rockers Soomest.

Nõnda nagu eelmisel 18 korral, pääsevad vaatamata võimsale bändidevalikule Amme Rockist osa saama ka seekord kõik huvilised täiesti tasuta. Nii on olnud algusest peale. Kuidas on see võimalik?

«Lihtsalt tuli sihuke hull mõte,» ütles Käiro. «Eks sõbrad on toetanud. Tahaksin siinkohal neid ja eriti kõiki Tartu helitehnikuid tänada. Nüüd on juba pisut paremaks läinud, aga mõni aasta tagasi oli väga raske korraldada. Et aga rokkmuusika pakub endale huvi, siis on seda asja üleval hoitud. Vallast on ka tuge olnud sellest ajast peale, kui festival hakkas silma paistma. Amme Rock on valla kultuurisündmuste kalendris sees.»

Amme Rocki nimetas ta muigamisi oma elutööks. «Kogu rõhk on pandud sellele, et bändidel oleks siin hea. Pakume neile head tehnikat ja vaatame, et nad oleksid söönud,» ütles ta. «Siin on nagu bändide suvepäevad, kus nad saavad omavahel suhelda. Elavad telkides ja Tartu valla majutusasutused toetavad.»

Peaaegu kuu enne mälestuskivi avamist jõe ääres on Gunnar Grapsi nimi tõstetud au sisse väga kõrgele ja kaugele, antud ühele märksa suuremale kivile.

Festivaliga on korraldaja sõnul niisama nagu uue toitlustuskohaga: kui avad ja teed head toitu, läheb ajapikku jutt lahti ja kõik hakkavad ilma suurema reklaamita käima. Sedamoodi näiteks leidis tänavusele festivalile internetist ise tee inglise bänd Voodoo Vegas.