Marko Mihkelson: näidata tuleb usutavat jõudu

Aga üldiselt on meetodid, mis töötaksid ka tänapäeva Venemaa puhul, ammu lahti kirjutatud. Üks neist soovitustest on olnud, et näidake jõudu, mis on usutav, vastasel juhul ajate venelased lihtsalt närvi. Külma sõja ajal oli põhiliseks vahendiks tuumaheidutus ja see hoidis maailma ka kõige hullemast.

- Tuumaheidutuse kasutamine nõuab poliitikutelt suurt julgust.

Kui vaadata NATO tippkohtumisi, siis on vähe neid, kes oleksid suutnud arvata, et kujuneb selline ühine arusaam Venemaast kui potentsiaalsest ohust, ja teiseks sellest, mida selle ohu vastu teha.

- Kas Venemaa jaoks asume endiselt nende mõjusfääris?

Venemaa ei ole tunnistanud, et impeerium on lõplikult lagunenud.

- Mis tähendab, et nad näevad meid endiselt selle osana?

Ja see on ka üks põhjus, miks me ei saa suhelda Venemaaga nii nagu Soome. Isegi siis, kui Eesti astuks NATOst välja ja me ütleksime, et Euroopa Liit parem kahanegu, ei muutuks Eesti-Vene suhted oluliselt paremaks. Tsivilisatsioonide piir, mille Samuel Huntington oma maailmakuulsas raamatus Narva jõele maha tõmbas, on ja jääb.

- See piir on seal jõel olnud juba 13. sajandist.

Absoluutselt! Vedas ka sellega, et 500 aasta jooksul kuni Põhjasõjani see ruum siin kinnistus. Ja seda hoolimata sellest, et Venemaa üritas korduvalt meid vallutada.

Nii et seni, kuni pole lahkunud viimane inimene, kes mäletab Vene impeeriumi, jääb püsima surve oht Eestile. Ja see ei sõltu sellest, kes Venemaal võimul on.

Mis valitsejasse puutub, siis Putinil on praegu võimu rohkem, kui oli Brežnevil ja Nikolai II-l. Pigem on see võrreldav juba Staliniga. Aga riiki, mis laiub 11 ajavööndil, ulatudes Baltikumist Vaikse ookeanini, ongi keeruline normaalsel kombel juhtida. Eriti kui su kabinet on Kremlis, mis on ainuke paik maailmas, kus riigipea istub väga kõrgete, süngete müüride taga, kompleksis, mis on täis autoritaarsust esile kutsuvat taustsüsteemi. Seal on ju Stalini ja Ivan Julmaga seotud paigad! See taastoodab ennast. Eriti kui võimul on KGB taustaga inimesed, kellel on koos organiseeritud kuritegevusega väga suur mõjuvõim. Sellist asja pole mitte kusagil maailmas.

Aga mis puudutab lähitulevikku, siis muidugi tuleb Zapadi õppusel silm peal hoida – viimati peeti selline neli aastat tagasi. 2009. aastal harjutati selle õppuse raames Varssavile taktikalise tuumalöögi andmist läänega tekkinud konflikti deeskaleerimiseks. Seda arvestades ei oleks ma üllatunud, kui ilmneb, et ka nüüd käsitleb õppuse stsenaarium Balti riikide isoleerimist.

- Ma oleksin üllatunud, kui õppusel ei harjutataks ka Taani, Rootsi, Soome ja Norra isoleerimist.

Arvestades, et õppuse perimeeter ulatub Põhja-Jäämerest Musta mereni ning nendele rahvusvahelisi vaatlejaid ei kutsuta, peaksid valvel olema paljud riigid. Ma olen rohkem murelik Läänemere kohal õhus toimuda võiva pärast. Vene lendurid käituvad väga jõuliselt ja seetõttu loodan, et ühtegi intsidenti ei juhtu.