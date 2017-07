Konkurentsiamet ühendaks võrguettevõtted

Eleringi juht ütles, et selles suhtes on praegune võrgu haldamine üpris lihtne, kuna võrgu töö planeerimine ja seadmete seadistamine nõuab vähem spetsialiste, kui kahe paralleelse ringvõrgu puhul vaja oleks.

«Ta peab välja arendama dubleeriva know-how ning hankima vastava tarkvara ja infosüsteemid,» lausus Veskimägi, pidades silmas olukorda, kus jaotusvõrk ja põhivõrk kuuluksid kahe ettevõtte alla.

Seda, millises mahus tuleks 110 kV pingel töötavat jaotusvõrku Eleringi ja Elektrilevi vahel ära jagada, konkurentsiamet täpselt ette kirjutanud ei ole.

«Konkurentsiamet ei ole teinud analüüsi, mis näitaks ära konkreetsed osad, mis tuleks üle anda. Mingi osa jaotusvõrgust võib Eleringile olla vajalik – näiteks Harku-Lihula-Sindi trassile tuleb Eesti-Läti täiendav 330 kV liin,» rääkis konkurentsiameti peadirektor Märt Ots. Tema sõnul on otstarbekas paigaldada see olemasoleva liinile, sest uue liini rajamine on palju kallim.

«Ka tuleb üle vaadata, kas mingeid 110 kV liine oleks Eleringil vaja, et avariiolukorras suunata ümber 330 kV energiavoogu 110 kV pingele. Selle peavad aga Elering ja Elektrilevi koos mõlema ettevõtte omanikuga läbi analüüsima, konkurentsiamet ei saa selles osas otsust teha,» sõnas Ots.

Küll aga märkis ta, et kui valida selle vahel, kas oleks lihtsam anda Eleringi käsutuses olev jaotusvõrk üle Elektrilevile või ühendada ettevõtted, siis on ühendamine kindlasti lihtsam. «Välditaks aegavõtvat protsessi ja vaidlusi, milline osa võrgust tuleks üle anda ja milline mitte,» põhjendas Ots.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete osakonna juhi Rasmus Ruuda sõnul saaks iseenesest Elektrilevi ja Eleringi ühendada küll.

Ainus piirang, mida seadused seavad, on see, et elektri tootja ja ülekandevõrgud peavad olema eraldatud, et kõigile oleks tagatud võrdne ligipääs võrgule. «Kahe võrguettevõtte ühendamist on arutatud ja kindlasti tasub edasi mõelda,» lausus Ruuda.

Rahandusministeeriumi pressiosakonna sõnul praegu võrguettevõtete tegevuse ümberkorraldamist ei analüüsita. «Kui töögrupp luuakse, oleme valmis panustama,» kinnitas samas ministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala.

KOMMENTAAR

Ettevõtetel erinevad väljakutsed

Hando Sutter

Elektrilevi omanikfirma Eesti Energia juhatuse esimees

Kui põhivõrk Eesti Energiast eraldati, siis ammendavat analüüsi sellele ei eelnenud. Selle tagajärjel sattus Eleringi kätte ka selliseid varasid, mis tegelikult põhivõrguga seotud ei olnud.

Probleem on tekkinud näiteks mikrotootjate liitumisel elektrivõrguga. Osal juhtudel tuleb Elektrilevil osta Eleringilt kas trafo või paigaldada see ise – see tähendab raskesti prognoositavat kulu ning pikka tarneaega, mis raskendab liitumist. See teema oli maikuus käsitlemisel ka riigikogu majanduskomisjonis. Leiti, et parim lahendus võiks olla 110 kV võrgu toomine Elektrilevi alla.

Elektrilevil on tekkimas järjest rohkem 110 kV varasid ning moodustamisel on ühine töörühm Eleringiga, et välja selgitada, millise osa 110 kV võrgust Elektrilevi Eleringilt ära ostab. 110 kV võrgu ületulemist jaotusvõrku toetab ka maailmapraktika.

Põhi- ja jaotusvõrk täidavad siiski väga erinevaid funktsioone ning Eleringi ja Elektrilevi tulevikuväljakutsed on erinevad.

Eleringi suur väljakutse on Baltimaade desünkroniseerimine Venemaa ja Valgevene elektrisüsteemist. Samuti on väga oluline lahendada probleem kolmandate riikidega seonduvast elektrikaubandusest. Nende teemadega tegelemises on Eleringil vajakajäämisi ja ei ole selget plaani. Eleringi põhiroll on varustuskindluse tagamine ja turu toimimine.

Elektrilevi vaade lähtub paljuski jaekliendist. Suurim väljakutse on aga seotud sellega, kuidas olla konkurentsivõimeline võrguäris, kui tariifid alanevad ja samal ajal tuleb konkureerida mikrotootjatega ning ühel hetkel võib kliendile olla odavam hoopiski autonoomne mikrotootmine kui võrguühendus.

Neid väljakutseid vaadates on näha, et väljakutsete suunad on väga erinevad ning ühisosa on keeruline leida. Raske on näha eraldi ettevõttest tekkivat sünergiat.

Mis puudutab Elektrilevisse võimalikku erakapitali kaasamist, siis põhimõtteliselt on see võimalik, kui on olemas poliitiline konsensus. Enne seda tuleks aga väga põhjalikult läbi töötada tariifipoliitika, et kliendid tagasilööki ei saaks.