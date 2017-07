Muhu Väina regatt seilab 60 aasta juubeli puhul Riiga

Kunagise tipp-purjetaja Olev Roosma sõnul asus toonasel võidupurjetamisel Riiast Eesti poole teele kaheksa jahti. Esmalt purjetati Pärnusse, kus seltskonnaga liitus veel kaks jahti, ja nõnda sõideti kümnekesi Haapsallu. Kuna ettevõtmine oli kõigile meeltmööda, tekkis idee seda ka ametliku võistlusena korraldama hakata. Teoks sai see aga alles kolm aastat hiljem.

Aasta-aastalt on kasvanud nii osavõtvate jahtide kui ka inimeste arv ning laienenud on ka osalejate geograafia: peale eestlaste on osavõtjaid nii Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust kui ka Venemaalt.

Stardis kuue riigi jahtlaevad

Tänavusel juubeliregatil läbitakse esimese võiduseilamise distants vastupidises suunas – Haapsalust Riiga. Tõsi, erinevalt 1955. aastast ei sõideta otse, vaid põigatakse läbi ka Saaremaalt ja Kihnust. Riias finišeerimine tõotab regatile suuremat rahvusvahelist tuntust – 144 registreerunud jahist koguni 41 tuleb välismaalt. Esindatud on Läti, Leedu, Venemaa, Soome ja Rootsi.

2014. aastal hinnati Muhu Väina regatt Lääne-Eesti parima turismiarendaja tiitli vääriliseks. «Muhu Väina regati näol on tegemist Eesti ühe vanema ja jätkusuutlikuma, juba pea 60 aastat kestnud sporditraditsiooniga,» kommenteeris MTÜ Lääne-Eesti Turism juhataja Anneli Haabu 2014. aasta parima turismiarendaja auhinna saanud ettevõtmist.

Regati korraldajatele tegi selline kõrge tunnustus ja suure ettevõtmise märkamine just turismivaldkonna arendajana kahtlemata suurt rõõmu, sest sellesse on oma hindamatu panuse andnud nii entusiastlik korraldusmeeskond ja purjetajad ise kui ka kõik regati toetajad, koostööpartnerid ja kohalikud omavalitsused.

Nagu tavaks saanud, ei seisne Muhu Väina regatt ainult merel peetavas võistluses, vaid tähtis on ka kaldal toimuv kultuuriprogramm. Täna toimub Haapsalus rongkäik sadamast kuursaali kõlakoja juurde, kus regatt pidulikult avatakse. Merelemineku ootuses saab reede õhtul ka Veskiviigi sadamas mõnusa muusika saatel juba ka jalad valgeks tantsida. Järgmistel õhtutel esinevad sadamates teiste seas Viabaltika, Kihnu Virve, Groupa Vocada, Swingers ja regati lõpupäeval Riias ka Noep.

Pidulik eskaadrisõit Daugava jõel

Reede, 14. juuli hommikul Pärnust Riiga kulgev viimane etapp on regati pikim. Sõltuvalt tuuleoludest jõutakse pärale reede õhtul, aga võib-olla ka öösel vastu laupäeva. Laupäeval Riias enam võidu ei purjetata, küll aga on linnarahval ainulaadne võimalus näha Riia kesklinnas suurt hulk purjejahte, sest kavas on eskaadrisõit.

Samal ajal kui üle saja jahi Daugava jõge mööda seilavad, tutvustavad regati korraldajad kaldal riialastele ja Riia külalistele Eestit ja meie pikki purjetamistraditsioone, kultuuriprogrammis loovad meeleolu nii Eesti kui ka Läti artistid. Pika regatinädala krooniks toimub laupäeva, 15. juuli pärastlõunal võidukate meeskondade autasustamine ja lõputseremoonia.

Kogu regatti saab reaalajas jälgida ka internetist, sest jahid kannavad GPS-jälgimisseadmeid. Kõik meresõbrad ja purjetamishuvilised on oodatud sadamatesse regatimelust osa saama – see on nii purjetajatele kui ka külalistele tasuta.

Kõike regatil toimuvat – nii otseülekandeid, reaalajas jahtide liikumist, kaldamelu, jutte purjetajatega ja purjetajatest, tulemusi, fotosid ja palju muud – saab vahetult jälgida Postimehe portaali purjetamisrubriigis.