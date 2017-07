Wimbledoni kadalipp: lemmikmängija nägemiseks tuleb järjekorras olla 40 tundi

Enne kui Hans ja Risto sõna otseses mõttes unistuste piletid kätte said, tuli neil järjekorras seista 24 tundi. Aga kogu see ootamine on üks erakordne kogemus: tegu on festivaliga, kus tutvutakse uute inimestega ning saadakse mälestusi kogu eluks. Öösiti viibib telklaagris 2500 inimest, päeval kasvab järjekord aga suisa 15 000 inimese pikkuseks. «Sinu naabritest saab sinu perekond, kellega sa ajad juttu, kellega sa jagad söögilauda ja lahendad koos ristsõnu,» jagas Risto oma kogemust.

Viie jalgpalliväljaku suuruses telklaagris ööbivad inimesed äratatakse kell viis hommikul, kui kõlab üle laagri kostev äratuskell. Need, kes tahavad pileteid sama päeva matšidele, pakivad oma asjad kokku ja viivad need hoidlasse või jätavad siis aia äärde juba uusi omanikke ootama. Näiteks Hans ja Risto said endale aia äärest järgmisteks öödeks ühe lisatelgi, magamiskotid ning õhkmadratsid.

Kes aga otsustavad järjekorda jääda ka järgmiseks päevaks ning tolle päeva matšidele ei lähe, saavad uued ja palju paremad järjekorranumbrid. Järjekordadest müüakse peaväljakule ning esimesele ja teisele väljakule kokku 1500 piletit – kõigile 500. Järjekorras olijad saavad valida, millisele väljakule nad parasjagu minna soovivad. Seega, kui sinu järjekorranumber algab 800ga, võib peaväljakule pääsemine keeruliseks osutuda. Kuid kõik oleneb sellest, mis matšid millistel väljakutel parasjagu toimuvad.

Enam pole palju jäänud: piletite kättesaamiseni kulus selle pildi tegemisest veel kõigest kolm tundi. / Siim Kaasik

«Kui me lõpuks sisse saime, olime ülirahul. Meie kohad olid uskumatud. Kõigepealt nägime Venus Williamsi mängu, siis läksime jalgu sirutama. Olime selleks hetkeks kahe ööpäeva peale maganud kaks tundi,» rääkis Hans.

Ning siis saabus see hetk, mille nimel kogu see kadalipp läbi oli käidud – väljakule tuli eestlaste suur lemmik Nadal. «Istusime täpselt Nadali selja taga, teises reas. Aga me olime nii väsinud. Teises setis panime päikseprillid ette, et mitte telepildis häbisse jääda. See on uskumatu, kuidas inimene võib magama jääda. Asi polnud selles, et matš oleks igav olnud – see oli ülikõva! –, aga me lihtsalt ei jaksanud,» tunnistas Hans.

Hansu jaoks saabus päeva tippsündmus aga Nadali mängu järel, kui tal õnnestus kinni püüda hispaanlase käepael. «Jooksin kiirelt sinna, kus Nadal autogramme jagas. Mul oli Nadali särk seljas ja vildikas käes. Ja siis ta viskas oma käepaela! Ma sain selle higise käepaela kätte ja praegu kuivab see hotellis,» rääkis Hans.

Rafael Nadal mängis eestlastest vaid mõne meetri kaugusel. / Erakogu

Fännikraami jahtivatel eestlastel oli eilseks käes ka Andy Murray ja Juan Martin del Potro autogramm. Ja muidugi ka see kõige tähtsam – Anett Kontaveidi oma. «Tal on väga ilus autogramm, väga selge,» kiitis Risto.

Eile nähti lõpuks ära ka oma teise suure lemmiku Federeri matš. Võrreldes Nadali järjekorraga tuli šveitslase mängule pääsemiseks oodata veel kauem – teisipäeva õhtul taas järjekorda läinud Hans ja Risto said piletit kätte neljapäeva hommikul. See tähendab, et järjekorras oodati kokku 40 tundi. «Kogu selle turniiri märksõna ongi «järjekord», aga kui oled kannatlik inimene, on see seda väärt!» võttis Hans seiklused kokku.