Lapse põnev elu – hobused, jäälõikus, vaatide pigitamine

Sissejuhatuseks olgu öeldud, et kunstnik Johannes Võerahansu maal Emajõel jää lõikamisest on veel leidmata. Jutt käib õlletehase endise klubihoone ehk A. Le Coqi villa seinal rippunud teosest, mis teadaolevalt suudeti päästa 1976. aasta tulekahjust. Õllemuuseumi juhataja Mart Haldma ei ole aga lootust kaotanud. Nii on ta käinud väsimatult tele- ja raadiosaadetes rääkimas, et kui on kuskil keegi, kes teab jäälõikamise maali saatusest, siis andku ta endast märku. Igal esinemisel on Mart Haldma rõhutanud, et ka kõik muud lood on väga teretulnud. Tallinnas pensionipõlve pidava Ivar Odratsi tütar oli see, kes ühe niisuguse raadiosaate järel ütles: «Isa! Aga sinul on ju, mida meenutada, pane see kirja ja saada Tartusse.» Tõsi, Ivar Odratsi mälestused on pärit 70 aasta kaugusest ajast, mil terve nende pere elas õlletehase territooriumil. Ivar Odratsi isa Artur-Ferdinand Odrats oli nimelt leidnud sõja algul tööd natsionaliseeritud A. Le Coqis pearaamatupidaja asetäitjana. Pärast Saksa okupatsiooni tehti talle ettepanek asuda tööle Tartu õlletehase direktori kohusetäitjana. Ta pere asus elama õllevabriku villasse endise direktori esinduskorterisse, õigupoolest selle korteri paari tuppa. Ta poeg Ivar Odrats oli siis kuueaastane poisike. Seesama poisike saab järgmisel aastal 80 aastat vanaks ning tema mällu talletunust avaldab Tartu Postimees täna mõned magusamad palad.