Keskerakonnas kraageldi jälle

Keskerakonnas juba pikemat aega podisev sisetüli ja erimeelsused jätkusid eile avaliku sõnasõjaga. Eilses ajalehes Lääne Elu ilmunud intervjuus kritiseeris erakonna aseesimees Jaanus Karilaid teravalt erakonnavälise valimisnimekirja mõttega mängivat parteikaaslast Yana Toomi. Selle peale sai ta peaministrilt ja erakonna juhilt Jüri Rataselt peapesu.

Karilaid oli Lääne Elule öelnud, et suur ja võimas erakond peab saama selguse majja ning selline jant ei tohi jätkuda. Tema hinnangul on võimalik erimeelsused lahendada, kui Toom tahab poliitikuna ellu jääda. Toomi erakonnast lahkumist ta tõenäoliseks ei pidanud.

«Kui keegi neist eraldub, siis nad isoleerivad ennast või saab nende mõju Eesti poliitikale olema olematu. Mina sellist meedia kaudu väljapressimist kauem ei taluks ja laseks Toomil vabalt minna,» ütles Karilaid, viidates Toomi kaasvõitlejatele Olga Ivanovale ja Oudekki Loonele.

Samas poleks ta enda sõnul ka selle vastu, kui Toom luuks uue, vene erakonna. «Mul poleks midagi selle vastu, aga see tähendaks tööd: otsida rahastajaid, liikmeid, panna paika ideoloogia. Ma ei pea seda tõenäoliseks. See aeg on möödas, et saaks tekkida etnilisel põhjal vene erakond, ja see on Edgar Savisaare Heraklese töö, et see oht on möödas,» lausus Karilaid.

Yana Toomi ründamise tähe all möödus ka ülejäänud intervjuu.

Peaminister ja Keskerakonna esimees vibutas selle peale eile Karilaiule näppu. Jüri Ratas peab samal ajal lahendama tüli Keskerakonnas ja osalema Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumisega seotud üritustel.

«Yana Toom toetab Keskerakonna juhitud valitsust ja meie ühiseid programmilisi seisukohti ning on seda korduvalt avalikult kinnitanud,» teatas Ratas eile välja saadetud pressiteates. «Ma lükkan täielikult ümber Jaanus Karilaiu vastupidised väljaütlemised intervjuus Lääne Elule. Kõik omavahelised arusaamatused tuleb lahendada ühise laua taga, mitte ajakirjanduse vahendusel.»

«Meie valijad ootavad meilt ühtset ja tugevat Keskerakonna nimekirja. Koos suudame ka edaspidi kõnetada ja ühendada kõiki Eestimaa inimesi, sõltumata soost, vanusest, rahvusest või elukohast,» rõhutas Keskerakonna esimees.

«Keskerakonna kõrget usaldust Yana Toomi vastu tõestab väga ilmekalt asjaolu, et valisime ta meie esinumbriks Põhja-Tallinna linnaosas. Kinnitan, et toetan teda jätkuvalt Keskerakonna Põhja-Tallinna valimisnimekirja eestvedajana,» kiitis Ratas.

Ent vaid mõni tund varem oli Keskerakonna büroo välja saatnud kummalise pressiteate, milles Ratas keskendus hoopis sõnumile, et senised Tallinna piirkonna esinumbrid jäävad oma kohale. Ehk teisisõnu kinnitas ta sama, mida on öelnud juba korduvalt. Tõenäoliselt oli see pressiteade koostatud puhuks, kui osa erakonnast läheb kohalike omavalitsuste valimistele oma nimekirjaga.