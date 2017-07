Wimbledoni raputas rätikusaaga – noorelt fännilt kisuti suveniir käest

Jack Sock (ATP 18.) oli oma avaringimatšis äsja alistanud Tšiili tennisisti Christian Garini (ATP 220.), kui märkas publiku seast talle lehvitavat noort pealtvaatajat. 28-aastane ameeriklane viskas sinnapoole oma higi pühkimiseks kasutatud rätiku, aga enne kui see poisini jõudis, haaras sellest kinni tema ees istunud vanem härra, kes suveniiri väevõimuga endale sikutas.

Tennisesõbrad üle maailma olid vanahärra peale marus. «Kui sa oled see tüüp sinise polosärgi ja mütsiga, siis sa peaksid praegu häbenema,» kirjutas näiteks Judy Murray, Briti tippude Andy ja Jamie Murray ema ning mainekas tennisetreener.

Ühena vähestest asus suveniiri endale krabanud härra kaitsele Telegraphi ajaleht, kus avaldati olukorrast sisukas analüüs, mis oli paeluvam kui 6:3, 4:6, 7:6(4), 6:3 ameeriklase võiduga lõppenud matši kokkuvõte. «(Socki) pea oli langetatud. Tema viske trajektoor oli otse «tõprast vanamehe» suunas, kes ei pidanud selle püüdmiseks liigutamagi – rätik oleks kukkunud otse tema sülle. Et esimesena rätikut puutuda, pidi noor poiss, kes istus sinises polos ja panamakübaraga mehe selja taga, üle tema kummarduma. Minu hinnangul tungis ta sellega mehe isiklikku ruumi. Kui poiss poleks üle mehe ja isegi tema ette küünitanud, ei peaks me praegu arutama ühe higise ja ilmselt päris haisva riidetüki üle.» Ja kuidas pidi vanem härra teadma, et tema selja taga üritas rätikut endale sikutada noor tennisefänn – kuklas inimestel ju silmi pole. Videopildist võib aimata, et alles siis, kui rätt juba kindlalt härra peos on, vaatab ta oma oponendile otsa, ning pärast pineva duelli lõppu oleks juba üpris häbiväärne olnud kaotajale sõjasaak loovutada – vahet pole, kui ebavõrdne võitlus tegelikult oli.

Rätikusaagal on aga õnnelik lõpp. Sock otsis läbi sotsiaalmeedia suveniirist ilma jäänud poissi ning leidis ta lõpuks Iirimaalt, kuhu noormees oli juba jõudnud naasta. Ameeriklane lubas talle saata uue rätiku ning lisaks ootab noort fänni samasugune kingitus ka Austraalia, Prantsusmaa ja USA lahtiste korraldajatelt ehk iirlasel tuleb koju kokku rätikute suur slämm.