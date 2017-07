Jõulisem sekkumine rändekriisi

ÜRO andmetel on Liibüast Itaaliasse tänavu tulnud 83 650 inimest, mis on eelmise aastaga võrreldes viiendiku võrra rohkem. Probleeme tekitab see, et üle Vahemere liigub vähe tõelisi sõjapõgenikke, enamik rändajatest on Aafrikast pärit majandusmigrandid, kellel ei ole lootust Euroopas varjupaika saada.

Samas on inimõigusorganisatsioon Amnesty International süüdistanud Euroopa Liitu hoolimatus suhtumises põgenikesse. Organisatsiooni hinnangul on mereoperatsioon Sophia hävitanud sedavõrd palju põgenike paate, et nüüd kasutavad smugeldajad sagedamini kummipaate, millega Itaalia rannikule välja jõuda on peaaegu võimatu, ning Amnesty andmetel on sel aastal hukkunud 2030 inimest.

Kultuurikatlas toimunud kohtumisel arutasid Euroopa Liidu siseministrid Andres Anvelti juhtimisel olukorda Vahemerel ning otsisid võimalusi sujuvamaks koostööks.

Siseministrite sõnul teeb suur surve Itaaliale liikmesriigid murelikuks. Ministrid olid ühel meelel, et tähelepanu tuleb pöörata tasakaalule solidaarsuse ja vastutuse vahel, pakkumaks toetust surve all olevatele liikmesriikidele.

Rändesurve vähendamiseks ja Itaalia toetamiseks jõudsid siseministrid kokkuleppele mitmesugustes meetmetes. Leiti, et tuleb suurendada koostööd Liibüa ja teiste riikidega, kust migrandid tulevad.

Samuti tuleks paremini koordineerida mereoperatsioone, et seeläbi elusid säästa ja inimkaubitsejate vastu võidelda. Lisaks võeti eesmärgiks paremad tulemused ebaseaduslike migrantide tagasisaatmises.

Itaaliat lubati toetada tulemusliku rändepoliitika rakendamisel, et võimalikult ruttu välja selgitada inimesed, kes vajavad varjupaika, ning need, kes tagasi saadetakse. Ministrid olid ühel meelel, et varjupaigataotlusele eitava vastuse saamise ja väljasaatmise vahele jääv aeg peab lühenema.

Õhtul andsid pressikonverentsi siseminister Anvelt ning Euroopa Komisjoni rände, siseküsimuste ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos. Mõlemad rõhutasid, et Itaalia ei ole üksi ning Euroopa Liidu liikmesriigid abistavad Itaaliat.

Eesti siseministri sõnul üritavad üle Vahemere Euroopasse tulla peamiselt majandusmigrandid. «Nendega tuleb käituda viisakalt, vastavalt inimõigustele, aga sealjuures nad ka tagasi saata nendesse riikidesse, kust nad pärit on,» lausus siseminister.