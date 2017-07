Uus Eesti kaart: 15 linna, 64 valda

«Iga ühinemine tähendab alguses seisakut ja meie oleme ühest seisakust alles välja tulnud,» lausus Rauam.

Kohtusse on tõenäoliselt minemas veel mitu valda. Näiteks ei ole sundliitmisega nõus osa Võrumaa valdu.

Kohtus loodavad vastuhakkajad saada esialgset õiguskaitset, et sundliitmine peatuks.

Valitsusel on tähtaegade määramisel ja otsustamisel olnud kiire taga ka oktoobrikuiste valimiste tõttu. Kohtuasjad võivad hakata valimisi segama. Vähem kui kahe nädala pärast peab olema selge, millistes piirides valimised üldse toimuvad. Kui aga kohtud mõne sundliitmise peatavad, toimuvad valimised neis senistes vallapiirides.

«Meil olid valimistoimingud seaduses ette nähtud ajaks, 15. juuniks tehtud,» kinnitasid Lüganuse vallavanem ja ka teised, kellega võimalikust kohtusse minekust rääkisime. Samas peavad maavanemad täitma praegu kiirkorras valitsuse otsust needsamad vallad sundliita ja teha valimistoimingud valitsuse soovitud piiridele tuginedes. Valimistoimingud tähendavad ringkondade, valimiskomisjonide, mandaatide määramist.

Kuidas näiteks Lüganusel kandideerida soovijad valimisteks valmistuvad, kui pole kindel, kas valimised tulevad vaid Lüganuse või Kiviõli ja Sondaga ühinenud vallas? Vallavanem Rauami sõnul on loomisel valimisliit, mis seisab igal juhul Lüganuse rahva eest ja võib osaleda nii väikese kui ka sundliidetud valla valimistel.

Loksa andis mõõdupuu

Allar Jõks FOTO: SANDER ILVEST

Vandeadvokaat Allar Jõks esindab Lüganuse, Koeru, Rakke ning Võru/Lasva/Sõmerpalu/Vastseliina valda

Tervitan valitsuse eilseid otsuseid. Valitsus ei hoidnud kramplikult kinni 5000 elaniku kriteeriumist. Haldusreformi läbiviimisel tulekski lähtuda numbritest, mis iseloomustavad omavalitsuse võimekust avalike teenuste pakkumisel. Olgu selleks likviidse vara maht, investeerimisvalmidus, brutotulu elaniku kohta. Tähelepanuta ei või jätta, kui suur on eraldis tasandusfondist, riiklik toimetulekutoetus elaniku kohta või tööhõive, sest need iseloomustavad, kui palju omavalitsus sõltub välisest abist. On ju loogiline, et vald, millel on näiteks 2700 töövõimelist ja -tahtelist elanikku ja suur investeerimisvõimekus, suudab oma elanikele pakkuda paremat teenust kui vald, mille 5001 elanikust suur osa on toimetulekutoetuse saajad ja mis elab riigilt saadava abi toel.

Paraku ei ole ma näinud veel ühtegi valitsuse sundliitmise määrust, kus kasutataks sellist arutluskäiku. Kurb, et seda tuleb kohtus selgitama hakata.

Väidetakse, et Loksa liitmata jätmisel ei ajanud valitsus haldusreformi seaduses kuivalt näpuga järge. Mina vaataks mündi teist poolt. Sundliitmise otsuse kohtus vaidlustavad omavalitsused said endale mõõdupuu. Kui finantsvõimekus ning elanike arv on vähemalt samal tasemel kui Loksal, on sundliitmine õigusvastane. Vastupidine järeldus tähendaks, et valitsus kohaldab sarnastele asjaoludele erinevaid õiguslikke tagajärgi. Sellist meelevaldset kohtlemist Eesti põhiseadus ei luba.

Seetõttu olen andnud nõusoleku esindada kohtus valdasid, kes Loksa seatud lati ületavad.