Manchester United soetab Belgia superstaari

Briti meedia rääkis eile kindlas kõneviisis, et kuu aega tagasi Belgia koondisega Eestit väisanud Lukakust saab Unitedi mängija – nõnda olid neile väitnud kõrged klubisisesed allikad. Evertoni kõneisikud rõhutasid aga seepeale, et mingi kokkuleppeni pole veel jõutud. Unitedil on allkirjade paberile saamisega tuli takus, sest meeskond siirdub juba pühapäeval USAsse hooajaeelsele sõprusturneele.

Peatreener Jose Mourinhole oleks see teine kord Lukakut juhendada. 2014. aastal müüs toona Londoni Chelsea eesotsas olnud portugallane ründaja 33 miljoni euro eest Evertoni, sest pealinnaklubis ei saanud ta belglasele garanteerida soovitud mänguaega. Kui Lukaku lükkas sel suvel tagasi Liverpooli klubi ajaloo kalleima lepingupakkumise, spekuleeriti, et Lukaku ihkab taasühineda just Antonio Conte käe all Inglismaa meistriks kroonitud Chelseaga. Nüüd aga näib, et Mourinho ning ründaja agent Mino Raiola, kes esindab näiteks ka Ibrahimovici, Paul Pogbat ja Henrikh Mkhitaryani, suutsid veenda meest minema Unitedi manu. Kui tehing teoks saab, on see ajaloo kalleim liikumine kahe Inglismaa klubi vahel – senine rekord kuulub Fernando Torresile, kes liikus 2011 Liverpoolist Chelseasse 67 miljoni euro eest.

24-aastane Lukaku lõi Evertoni eest Inglismaa kõrgliigas 68 väravat.