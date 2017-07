NHL toodi koju kätte

Liugles, Wildi logoga roheline tutimüts peas, mööda Rocca al Mare jäähalli B-väljakut ning jagas näpunäiteid 45-le Eesti hokinoorele, kellest paljusid innustab iga päev rügama unistus jõuda kunagi jäähoki nirvaanasse ehk NHLi, kus Granlund oli möödunud hooajal 69 punktiga (26 väravat ja 43 tulemuslikku söötu) Wildi resultatiivseim mängija.

«Väga võimas, et NHLi mängijad on Eestis. Granlundid rõhutasid eelkõige kahte asja: tööta kõvasti ja ära kunagi alla anna. Küsisin, kuidas on mängida staaride nagu Sidney Crosby vastu. Mikael vastas, et see on alati hirmus raske,» rääkis HC Panteris hokit mängiv 13-aastane Patrick.

Granlund ja tema noorem vend Markus, kes kuulub Vancouver Canucksi ridadesse, juhendasid Eesti hokipoisse Siim Liiviku kutsel. «Siim on mul hea sõber ja küsis aegsasti. Muidugi ütlesin jah, sest siin on tore. Mäletan, et kui ise väike poiss olin, siis hokilaagrid, kus külalisteks tuntud mängijad, olid terve suve tipphetked. Loodetavasti aitab minu ja Markuse kohalolek Eesti jäähokile väikese impulsi anda,» rääkis Mikael Granlund.

24-aastase ründaja sõnul sai ta ise noore poisina küll väga suurt innustust, kui Reijo Ruotsalainen (1987. ja 1990. aasta Stanley karika võitja Edmonton Oilersi koosseisus) ja Janne Niinimaa (1995. aasta maailmameister) talle suvelaagrites paar õpetussõna jagasid. «Ega nende mõne tunni või trenniga palju õpeta, aga oluline on just eeskuju andmine,» rõhutab Granlund.

Aga tehnikast täitsa mööda ka ei vaadata. Eriti kui kohapeal võtta Mikael Granlund, kes viskas 2011. aasta MMi poolfinaalis Venemaa vastu ühe hokiajaloo meeldejäävaima värava, kui tõstis litri värava taga kepilabale ja lajatas selle siis tagantkäe õhuhaagiga toimuvast ei ööd ega mütsi taibanud venelaste puurivahi Konstantin Barulini selja taha.

Venemaa superstaarid Ilja Kovaltšuk ja Aleksandr Ovetškin vandusid tõrva ning Soome purjetas Granlundi imevärava toel finaali, kus purustati 6:1 Rootsi ja tuldi teist korda maailmameistriks. «Eks selle värava kohta, oleme ausad, küsitakse minult alati. Vast õhtupoole jõuan Eesti noortele selle ette ka näidata,» muigas Granlund.

Suvised laagrid on Soome jäähokitraditsiooni lahutamatu ja ühtlasi ka kandev osa. Ise lastena osalenud ja innustust saanud tippmängijad tulevad kohusetundest ja vabast tahtest noortele inspiratsiooni jagama ja nõnda see jäähokikultuur kasvab ja õitseb – Soome koondis on ainuke riik maailmas, kes eelmiselt kolmelt olümpialt alati medaliga koju naasnud.

«Olin umbes 10-aastane, kui isa viis mu Soome, Forssas peetud suvelaagrisse, kus oli külas Mikko Eloranta. See oli esimene kord, kui nägin oma silmaga NHLi mängijat,» meenutab Rooba, kes oli juba 16-aastasen rahvuskoondislane, ja nüüd juba mõnda aega Eesti meeskonna abikapten ja vaieldamatu liider.

Nüüd jagab Rooba sõbramees Liiviku (ja tolle tutvuste) abil ise noortele sama innustust, mis temas kunagi tippsportlase leegi süütas. Vabast tahtest ja missioonitundest. Spordimeeste märk.