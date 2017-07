Idanaabrid elektrišokirelva omamisest: «Venemaal teisiti ei saa.»

«Peamiselt on elektrišokirelvade ehk taserite omanikud olnud Vene Föderatsiooni ja Läti kodanikud,» selgitas Luhamaa piiripunkti politseikapten Jaanika Karp. Lisaks ida- ja lõunanaabritele on piirivalvurid leidnud tasereid ka ühe sakslase ja ühe ukrainlase autost.

Taseri asemel pipragaas

Jaanika Karp lisas, et idanaabritest taseriomanikud põhjendavad selle Eestis keelatud relva omamist vajadusega end kaitsta. «Me elame ju Venemaal, seal teisiti ei saa,» vahendas Karp mõningaid põhjendusi, mida elektrišokirelva omanikud piirivalvuritele ütlevad.

Taser on relv, mis tulistab elektrišokilaengu ning halvab laenguga pihta saanud inimese. Et tasereid on erisuguseid ning erinev on ka inimeste reaktsioon elektrivoolule, võidakse sellega vastava väljaõppeta kellelegi põhjendamatuid kannatusi tekitada.

«Taseri kasutamine on eraisikutel keelatud, sest tihtilugu on inimesed seda relva kasutanud nende vastu, kes tegelikult ei kujuta endast tõsist ohtu iseenda või teiste julgeolekule,» lisas Karp. Ta soovitas Eestis end kaitsta soovivatel inimestel kaasas kanda hoopis pipragaasi ning loomulikult kutsuda ohu korral appi ka politsei.

Keelatud relvade omanikud saavad harilikult rahatrahvi. «Kui juht lahkub Eestist ja läheb Venemaale ning sõidukist avastatakse elektrišokirelv või teleskoopnui, alustatakse väärteomenetlust ning keelatud ese võetakse ära. Kui Eestisse sisenemisel avastatakse keelatud ese, antakse juhtum menetlemiseks maksu- ja tolliametile,» selgitas Jaanika Karp.

Kõik piiril konfiskeeritud ebaseaduslikud relvad hävitatakse.

Populaarsed antiradarid

Lisaks relvadele on sel aastal Luhamaa ja Koidula piirivalvurid avastanud ka 49 antiradarit. See on seade, mis avastab politsei kiirusemõõtja signaali. Antiradari kasutamine on Eestis keelatud.

Ka antiradareid on kõige enam avastatud Venemaa kodanike sõidukitest, sel aastal lausa kolmekümne viiel juhul. Antiradari omamisega on vahele jäänud ka viis leedukat, neli lätlast, üks Valgevene, Poola ja Aserbaidžaani kodanik.

«Kui autost avastatakse antiradar esimest korda, piirdutakse hoiatusega ning teavitatakse, et Eestis on selline seade keelatud. Kui juht püüab teist korda antiradariga piiri ületada, alustatakse väärteomenetlust. Enamasti on nii, et keda on juba hoiatatud, see teist korda keelatud esemeid Eestisse kaasa ei võta,» märkis Karp.

Ta lisas, et Venemaal ükski seadus antiradari kasutamist ei piira. «Antiradarit kasutatakse selleks, et kiirust ületades mitte vastutada oma ohtliku teo eest juhul, kui politsei on lähipiirkonnas liiklust rahustamas. Samas on just kiiruseületamine üks suurimaid ohutegureid, mis kasvatab rasketesse liiklusõnnetustesse sattumise riski,» manitses Karp.

Antiradari kasutamise eest võib politsei määrata kuni neljasaja euro suuruse trahvi. Seaduse järgi ei tohi sellist seadet mootorsõidukis olla ka siis, kui see on välja lülitatud või katki.

Piiril konfiskeeritud esemed Luhamaa ja Koidula piiripunktis käesoleva aasta esimese kuue kuu jooksul konfiskeeritud esemed: 14 elektrišokirelva ehk taserit 6 kumminuia 2 nuga 1 teleskoopnui 1 nukirauad 1 gaasirelv 1 puidust nui laskemoon (16 padrunit)