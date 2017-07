Sundliitmisest priid: valitsus kinkis Nõole ja Luunjale iseseisvuse

Loksa erand mõjutas

Lootes omavalitsusi tugevamaks muuta, tegi valitsus kõigile alla 5000 elanikuga linnadele-valdadele ülesandeks naabritega ühte heita. Luunja vallale tehti ettepanek liituda ühinevate Tartu linna ja Tähtvere vallaga ning Nõo vallale loodava Elva vallaga.

Mõni päev enne 20. juunit kokku tulnud haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondliku komisjoni istungit sai ootamatult teatavaks, et valitsus on otsustanud teha sundliitmise asjus erandi 2700 elanikuga Loksa linnale. Komisjoni liikmete hinnangul lõi selline otsus juriidilises mõttes täiesti uue olukorra.

Komisjoni kuuluv Tartu maavanem Reno Laidre avaldas istungi järel arvamust, et kui mõni omavalitsus otsustab valitsuse sundliitmise määruse vastu riigikohtusse minna, siis on Loksale tehtud erand neile väga tugev argument. «On ülimalt tõenäoline, et haldusreformi suhtes pidevalt eitaval positsioonil olnud Nõo ja Luunja vald Tartumaal seda võimalust kasutavad,» sedastas ta.

Loksa erandist johtuvalt esitas piirkondlik komisjon valitsusele ühe ettepanekuna kaalumiseks võimaluse jätta Nõo ja Luunja naaberomavalitsustega ühendamata. Nii ei jäänud ka riigihalduse ministril Jaak Aabil eile suurt muud üle, kui kinnitada avalikkusele, et valitsus analüüsis kõigi omavalitsuste puhul kõiki argumente ja jõudis just sellise tulemuseni.

Rahvas tahtis nii

Saime, mis tahtsime, tõdesid eile nii 4170 elanikuga Nõo valla volikogu juhatav Jaanus Järveoja, kui ka 4251 registreeritud kodanikuga Luunja valla

vanem Aare Anderson. «Eks see ole muidugi rõõmusõnum, kuid samas ka suur vastutus sügisel valitavale Nõo valla­volikogule,» märkis Nõo volikogu esimees Jaanus Järveoja.

Valla iseseisvaks jäämisse andis suure panuse rahvaalgatuslik liikumine «Vali Nõo!», mille liikmed kogusid üle 2000 allkirja koduvalla iseseisvuse eest ning andsid need maikuus üle toonasele riigihaldusministrile Mihhail Korbile.

«See oli puhtalt rahva tahe. Protestiallkirjade hulk ja rahvahääletuse protsent kõnelevad enda eest,» lisas Järveoja.

Juuni alguses kohtusid «Vali Nõo!» eestvedajad Stenbocki maja ees ka ministritega. «Mitu ministrit sai Nõo rahva meelsusest alles siis teada. Võib-olla kõlab see suurejooneliselt, aga see olukord on küll demokraatliku protsessi musternäidis,» möönis Järveoja.

«Tunneme tohutut kergendust, aga ka suurt väsimust,» tõdes Luunja vallavanem Aare Anderson. Võimalus, et vald sundliidetakse Tartu linnaga, on olnud õhus umbes poolteist aastat. Anderson leidis, et haldusreformi küsimus on seganud nii vallaelanike igapäevarütmi kui ka vallavalitsuse tööd.

Andersoni hinnangul said lõpuks otsustavaks valitsuseliikmetele esitatud argumendid, et maa- ja linnaelu kokkusobitamine on äärmiselt keeruline, kuid rolli mängis ka rahva suur tahe. «Oleme alati rõhutanud, et kogukonna sõna maksab enesemääramises, seda tahet ei tohi alahinnata,» ütles Anderson. Ta lisas, et ilmselt tundsid kohalikku tahet lõpuks ka valitsuse liikmed.

Kõik ostsid šampust

Luunja vallas Kavastus poodi pidav Väino Kägo sõnas, et kohalikul rahval oli eile hommikul värske uudise üle väga hea meel. «Hommikust saati käis rahvas sisse-välja ja kõik ostsid šampust,» tõdes poepidaja, kes on ka vallavolikogu liige.

Linnaga sundliitmine oleks Kägo hinnangul olnud otsekui Luunja rahva karistamine. Ta tõi argumendina välja asjaolu, et Tartu linnal on suured laenud, Luunjal aga väikesed. Laene tagasi maksta tulnuks liitumise korral aga ühiselt.

«Ei usu, et linna koosseisus meil midagi paremaks oleks läinud,» arvas Kägo. Ta lisas, et inimesed ning ettevõtted on kolinud maale madalama maamaksu ja soodsamate lasteaiakohtade pärast ning nad ei soovi, et linn neile sinna järele tuleb.