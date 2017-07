Norman Aas: vahel tundub, et rahal on limiit, aga reeglitel mitte

-Ametnikud räägivad, et neil tekib tihtipeale tunne, et mõistuse häält ei kuulata.

Jah, aga demokraatia toimibki nii, et lubaduste pinnalt tullakse võimule ja siis on vaja hakata neid ellu viima. Koalitsioonilepped ja poliitilised lubadused on Eestis väga detailsed. Minu soovitus on, et kui neid sõnastataks üldisemalt, eesmärgi kaudu, siis oleks ametnikkonnal võimalik rohkem pakkuda vahendeid, kuidas selleni jõuda. Aga kui see vahend on juba välja pakutud, siis ei olegi enam midagi mõelda. Näiteks nn magusamaks – seda diskussiooni on raske hiljem pidada, kui lubadus kusagil juba kirjas oli.

-Teil on olnud kaks ministrit: Andres Anvelt ja Urmas Reinsalu. Kumma juhtimine on tundunud riigi mõttes mõistlikum?

Sellele on raske vastata. Tõsi on kindlasti see, et Urmas Reinsalu ideed ja valikud olid võib-olla ka ministeeriumi jaoks järsemad kui Andres Anvelti puhul.

-Kui palju on teie lauale jõudnud poliitilisi algatusi, millele peale vaadates olete mõelnud, et see on jabur?

Päris jaburaid ma võib-olla näinud ei ole. Küll aga olen näinud mitut initsiatiivi, mida ma nimetan reaktiivseks seadusloomeks. Kui järsku kerkib ühiskonnas mingi probleem, üritatakse seda kohe seadusega lahendada.

See viib omakorda selleni, et seadusemuudatused on väga segased. Mõnedest on saanud seadusemuudatused, mõned on iseenesest lahenenud. Osa asju määrab ära ka meedia: on olnud näiteid elatisvõlgnike probleemidest ja lapsehooldusõigusest, kus ühe kaasuse pärast on tekkinud arutelu, kas tuleb seadust muuta.

-Mis on suurim seni lahendamata õigusprobleem Eestis?

On teemasid, kus ühiskond liigub eest ära ja õiguskorral tuleb järele jõuda. Tundub, et Eestis on võlgades ettevõtetest loobumine liiga lihtne. Selge see, et mõned ärid ei õnnestugi ja pankrot on omaette vajalik nähtus, aga Eestis on kujunenud nii, et võlgades ettevõtet on kerge maha jätta ja alustada sama riskantset äri uuesti. See vajaks lahendamist, et üksteisele võlgu jäämisi vähendada.

Teine teema on Eesti riigisisene bürokraatia. Üldiselt on seadusi vaja selleks, et riik reguleeriks oma suhet kodanikuga, aga meil on natuke liiga palju rõhku pandud sellele, kuidas riik iseendaga suhtleb.

-Aasta tagasi kirjutas Postimees, et riigi karistusregistris valitseb segapuder ja andmed pole pahatihti tõesed. See on muu hulgas teie vastutusala. Kas see on nüüd lahendatud?

Lahendus on töös. Peaprokurörina oli see karistusregistri kvaliteet selgelt ka minu jaoks probleem, mis segas prokuröride tööd. Praeguseks on enamik põhjuseid välja selgitatud.

Põhiliselt on vead tekkinud siis, kui inimesed on olnud karistatud mitme kohtuotsuse järgi. Aasta lõpuks peaksime saama niikaugele, et uute vigade tekkimise põhjused kaoks, ja siis saab vaadata üle olemasolevad valeandmed. See on üsna kulukas. 200 000 eurot on ainult üks võimalik kulu, otse riigieelarvest me seda ei saanud.