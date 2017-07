Nädalavahetus toob suurüritusi, arvestada tuleb liikluspiirangutega

Triatloninädalavahetus avatakse täna õhtul kell 18 Zooti avaveeujumise etapiga, kus võisteldakse 2,3 kilomeetri ja 750 meetri distantsil.

Pikema võistlusmaa start antakse Emajõe vabaujula rannas, lühema maa stardiks paigaldatakse Vabadussilla juurde pontoon, kust starditakse hiljem ka triatloni lühemale distantsile.

Kõik kohad täis

Laupäeval, 8. juulil on kavas igamehetriatlon, kus sportlased ujuvad 750 meetrit, sõidavad rattaga kakskümmend ja jooksevad viis kilomeetrit. Võistlusel lööb teiste hulgas kaasa näitleja Raivo E. Tamm.

Põhivõistlus samal päeval leiab aga aset olümpiadistantsil: sportlased ujuvad poolteist, sõidavad rattaga nelikümmend ja jooksevad kümme kilomeetrit. Põhidistantsile on registreerunud üle kolmesaja osaleja ning paarkümmend võistkonda. Pühapäeval, 9. juulil on kavas lastetriatlon.

Kõigile distantsidele kokku on registreerunud umbes seitsesada võistlejat.

Tartu Milli triatloni projektijuht Ago Arro ütles, et kõik kohad triatloni distantsidel on välja müüdud. Kõigile distantsidele kokku on registreerunud umbes seitsesada võistlejat.

Arro lisas, et huvilistel on võimalik veel kaasa lüüa tänaõhtusel avaveeujumisel ja pühapäeval Saucony viiekilomeetrisel südalinnajooksul. Jooks kulgeb Emajõe kallastel ja ümber Anne kanali, enamasti kergliiklusteedel.

Laadamelu

Samal ajal, laupäeval ja pühapäeval on Tartus hansapäevad, mille keskmes on traditsiooniline pooletuhande kauplejaga laat. Sel aastal valmis ka eraldi kaardirakendus, mis aitab paremini laadamöllus orienteeruda.

Hansapäevade projektijuht Evelin Rannast ütles, et käsitöö ja maitsvad kodumaised toidud on esimesed asjad, mis inimestele hansapäevadega seostuvad. Ent selleks, et melu üleval hoida, kutsutakse nagu eelmistelgi aastatel kauplejate keskele esinema lauljaid-pillimehi, rahvamuusikuid ja tantsijaid.

Kellel laadakraam varutud, saab mõnusalt ja harivalt aega veeta raua-, laste- ja teaduslinnas ning uudistada Toomemäel loomade ala.