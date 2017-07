Kontaveidile teises ringis ülimalt muljetavaldav võit

Enne Wimbledoni turniiri mängis eestlanna vastane Kasatkina viimati Prantsusmaa lahtistel, kui kaotas kolmandas ringis Simona Halepile. Wimbledoni avaringis alistas ta veenvalt Saisai Zhengi (WTA 71.), kuid Kontaveit on sootuks teisest puust vastane ning see lõi välja juba esimeste pallivahetustega. Nagu avaringiski ülimalt keskendunult väljakule astunud 21-eestlanna näitas esimeste pallivahetustega, et seda mängu dikteerib tema. Kahe esimese geimi peale loovutas ta vastasele vaid punkti.

Võrreldes Kontaveidiga oli Kasatkina avasetis rahutu. Kui eestlanna kasutas puhkepausid viimse kui sekundini ära, siis 20-aastane venelanna kibeles juba enne pukikohtuniku märguannet tagasi väljakule. Tundus, et ta oli närvis, sest ka puhkesekundite ajal väristas ta kannatamatult jalga. Samal ajal ei liikunud eestlanna näos ükski lihas, tema pilk oli sügav ning mõtted vaid mängul. Avasett kuuluski veenvalt 6:3 eestlannale.

Ka teise seti eelne puhkepaus polnud veel lõppenud, kui Kasatkina juba väljakul oma servikorda ootas – võimalik, et see ongi tema stiil, kuid kõrvalt vaadates jättis see vägagi närvilise mulje. Seda kinnitab ka fakt, et ülimalt tasavägise teise seti avageimis, kus Kontaveit realiseeris neljanda murdepalli, põrnitses venelanna oma reketit kurja ja paljuütleva pilguga. Kui tegu polnuks Wimbledoni turniiriga, oleks reket ilmselt vastu maad lennanud. Venelanna publiku poole suunatud pilk küsis justkui: «Mis siin praegu toimub?»

Teise seti neljandas geimis, kui Kontaveit oli ees 3:1, kõlasid Kasatkina suust valjult esimesed venekeelsed vägisõnad. Geimi lõpus tagus ta aga rusikaga endale vastu pead – ta oli taas oma servi ära andnud. Oma järgmist servi suutis venelanna küll hoida, kuid seda tulekahju polnud võimalik enam kustutada. Ka teine sett kuulus Kontaveidile nagu kogu 55 minutit kestnud mäng – 6:3, 6:2.

Kui kedagi huvitab, miks keskendume siin eelkõige venelanna käitumisele, siis vastus on lihtne: Kontaveit lihtsalt oligi kogu mängu jooksul sama rahulik ja enesekindel nagu väljakule astudes.

Turniiri kolmandas ringis kohtub Kontaveit kas taanlannast endise maailma esireketi ja praeguse kuuenda reketi Caroline Wozniackiga või bulgaarlanna Tsvetana Pironkovaga (WTA 131.).