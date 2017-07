Väikepruulikojad nuputavad, kuidas õlle hinda langetada

Möödunud aastal toodeti Eestis 140 miljonit liitrit õlut, väikepruulide osakaal oli sellest vaid umbes protsent. Seda õlut mekivad peamiselt hipsterid ja õllegurmaanid, kes on nõus maksma väikse pudeli eest kolm-neli eurot. Enamik õllejoojaid eelistab endiselt odavat laagriõlut.

«Selleks, et õllerevolutsioon turuosas peegelduma hakkaks, peavad väikesed tegijad saama natuke suuremaks, mis võimaldaks tootmiskulu ühiku kohta alla viia ning seeläbi hinda langetada,» rääkis Eesti suurima väikepruulikoja Põhjala tegevjuht Enn Parel. Ta lisas, et nad peavad nišist välja murdma ja tulema inimestele lähemale.

Näiteks Põhjala eesmärk on jõuda sinna, kus liiter nende üht populaarsemat õlut Virmalised IPA maksab kõigest umbes 2,2 korda rohkem kui liiter Saku Originaali või A. Le Coq Premiumit. Praegu on hinnavahe ligi neljakordne.

Kui suured õlletootjad ägavad järsu õlleaktsiisi tõusu all, mis kergitab poodides silmanähtavalt õlle hinda, siis paljudele väiketootjatele mängib see hoopis kätte paremad kaardid. Pruulikojad, mis toodavad aastas alla 600 000 liitri õlut, maksavad aktsiisi poole vähem kui suurtootjad. See võimaldab neil hinnatõusust loobuda või kergitada hinda vähem.

Kuigi Põhjala tootmismaht ületas möödunud aastal aktsiisisoodustuse piiri, rääkis Parel, et nad ei ole alates 2014. aasta aprillist kordagi hinda tõstnud. «Mingi ajani oleme võimelised aktsiisitõusu oma tegevust tõhustades ja mahtu kasvatades alla neelama,» ütles ta.

Ta selgitas, et väiketootja jaoks pole oluline mitte niivõrd see, kui palju õlu poes maksab, vaid see, kui suur on masstoodangu ja väikepruuli hinnavahe. «USAs on vahe kaks kuni kaks ja pool korda, tänu millele on käsitööõlu inimeste jaoks oluliselt jõukohasem ja selle turuosa küündib 13 protsendini,» ütles Parel.

Tankeri pruulikoja juht Jaanis Tammela lubas, et nemad aktsiisitõusu järel õlle hinda ei kergita. «See tähendab, et meie hinnad poes liiguvad lähemale siniste ja punaste purkide hinnale,» viitas Tammela Saku ja A. Le Coqi õllele. «See saab meile loomulikult ainult kasuks tulla, eeldades, et inimesed kõik Lätti odavama õlle juurde ei koli.»

Siiski mõjutab aktsiisitõus neidki – keskmise kangusega 0,33-liitrise väikeõlle pealt tuleb tootjal varasema kaheksa sendi asemel maksta 16 senti aktsiisi. «Püüame lisanduva aktsiisi katta tõhusama tootmise ja ettevõtte kasumi arvelt. Siin tulebki mängu tootmismaht, mis teatud läve ületades langetab ühiku omahinda.»

Samas Lehe pruulikoja peapruulmeister Tarmo Tali arvas, et uus kasv võiks tulla mitte õlle omahinna langemisest, vaid pigem tarbija veenmisest eelistama mahu asemel maitset.

«Käsitööõlu on kindlasti kallim masstoodetud laagrist ja jääbki kallimaks. Samas kui vaadata poes inimeste ostukorvi, leidub paljudel raha õlle ostmiseks kastikaupa. Meie jaoks oleks oluline, et suure koguse odava õlle asemel nauditaks pigem pudelit hea maitsega õlut,» rääkis Tali.

Suur osa Eesti väikepruulikodasid alustas tootmist 2013.–2014. aastal. Mitmedki neist ütlevad, et neil on läinud paremini, kui nad ette kujutada oskasid. Kuigi edu on saatnud ka Tankerit, hindas Jaanis Tammela, et õige eriõlle vaimustus pole Eestis veel alanud.