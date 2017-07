Meisterdamine virgutab loovust. Vaata, kuidas teha ise üks armas rõdulaud!

Käsitööõpetuse magistrina Tallinna Ülikooli cum laude lõpetanud Anna Lutter (26) on kirjastuse Post Factum üllitatud raamatusse koondanud värsked asjade-ideed.

«Nende väljamõtlemine ja meisterdamine ei ole üksnes uue tegemine, vaid oma loovuse, mõtete, oskuste ja ka maailmavaate väljendamine,» ütleb Lutter. «Ehkki mõtlemine võib olla väga mõnus, on kõige aluseks siiski lihtne jäljendamine, millega saavutatakse käsitööoskus, ning selle kaudu vabadus luua ja teostada uusi ideid.»

Rõdule, terrassile ja välikööki sobivad suurepäraselt ka puuhalumajad või värvipottidest tehtud tumbad.

Lutteril on kombeks – vahel elukaaslase Algo Eskla abiga – esemed otsast lõpuni valmis teha, kavandamisest kuni lõpptulemuse pildistamiseni.

Esimesed katsetused

Nüüdse blogija ja ettevõtja huvi käsitöö vastu algas juba lapsepõlves. Õed ja naabritüdrukud mängisid Barbie-nukkudega, talle aga meeldis neile hoopis rõivaid õmmelda.

«Lisaks sellele muutsin kogu aeg oma tuba, ehitades muudkui papist mööblit. Tegin käepärastest materjalidest aina uusi mudeleid,» meenutab Lutter.

Nii kujuneski temast pühendunud käsitööinimene, kes pärast keskkooli asus Tallinna Ülikoolis käsitööd ja kodundust tudeerima ning kajastas oma bakalaureuseõppe lõputöös, spiraalköites raamatus, 15 taaskasutusprojekti. Osa neist ideedest võttis ta hiljem oma esimesse päris-raamatusse «Ideid maailma päästmiseks. Mõtteid omanäolise kodu loomiseks».

Too raamat inspireerib lugejaid andma vanadele asjadele uusi võimalusi. Autor on veendunud, et täiusliku tulemuse nimel peab tegema iga tööd südamega. Kes on kordki mõnusat isetegemisrõõmu nautinud, tahab seda jälle kogeda.

Kui ülikool hakkas lõppema, otsustas Anna Lutter naasta koos elukaaslase Algo Eskla ja pisipoeg Pääreniga Kurtnasse. Nende uue kodu, 1960ndatel valminud maja kolmetoalise korteri remondi eri tahke vaagis naine põhjalikult oma blogis. Noored esitasid oma nupukate lahendustega elamise ajakirja Kodu & Aed konkursile «Kodu kauniks 2015» ning pälvisid seal peapreemia.

Küllaga ideid

Enne seda tuli käsitöökunstnikul aga žüriile oma tegemisi tutvustada. Muu hulgas näitas ta kaubamärgi annalutter vaimukaid patju ja muid kodutekstiile ning oma kätega tehtud vahvaid sisustusaksessuaare ja (tarbe)esemeid. Toona tuli muu hulgas jutuks, et kodukujundajana kirjutab Lutter artikleid ajakirjale Maret. Ta lubas hakata ka Kodu & Aiale kaastööd tegema. Nüüd kutsuvadki naise lennukad ideed huvilisi katsetama-proovima. Sel kevadtalvel pani Lutter kokku ka vahva raamatu «Loo ise. 25 ideed õue ja tuppa».

Tänu kahele pisipojale on pannud Lutter sellesse raamatusse mitmeid vahvaid lastele mõeldud või nende vajadusi arvestavaid asju. Näiteks kui eemaldada armsast elukas-uksehoidjast kivi, võib seda kasutada kaisupadjana. Patjadest algaski kaubamärgi annalutter edu ja patju teeb ta vaata et vahet pidamata. Kõige menukam neist on öökullipadi. Uues raamatus õpetab Lutter valmistama lustakat väikese seikleja patja. Kindlasti meeldib tulevastele rännumeestele ka tubane telk, mille võib soojemal ajal kolida rõdule või varjualusesse.

Õueelu täiustavaid lahendusi leidub raamatus parasjagu, üks neist kannab nimetust «Pühapäevahommiku klapplaud». Kokkupanduna võimaldab alus toetada sinna peale kohvitasse või ürdipotte, avatuna muutub aga mõnusaks söögilauaks.