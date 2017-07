Hea asukoht ja mõistlik hinnatase uues rannarestoranis

Magustoidu valikust oli tol laupäeval saada vaid kohalik käsitööjäätis ja Memme Musi nime kandev kodune kohuke. Patt oleks nuriseda, kuid erilist maitseelamust need ei pakkunud. Tellitust ainus, millega me üldse rahule ei jäänud, oli kohv. Latel oli piimavaht küll ühtlaselt siidne, espressol seevastu tugev kõrvalmaitse. Kas oli tegemisel kasutatud liiga kuuma vett või ubade röstimisel midagi valesti läinud, aga kohv jäi pärast maitsmist joomata. Üks asi veel: sellises söögikohas võiks joogivesi olla kannuga tasuta laual ja tavalise poeleiva asemel võiks pakkuda pigem mõne kohaliku leivameistri toodangut.

Kui laulusalm ütleb, et «tahaks lennata, aga mitte eriti kõrgelt», siis Tulivee restorani pidajatel on silme ees eriti kõrge lennukaar. Tiivad küll vähemalt esialgu nii kõrgele ei kanna. Oma osa on siin ilmselt selles, et söögikoht on alles avatud ja kööki pole veel täiuseni tööle saadud. Aga pisut tasuks menüü kallal vaeva näha, et endale võetud siht oleks reaalne.

Kindlasti lähme mõne aja pärast tagasi, sest asukoht on suurepärane ja hinnatase mõistlik, aga ka selleks, et näha, kas teenindus on jätkuvalt sama suurepärane kui meie esimesel külaskäigul. Tumedapäine neiu, kes enda sõnul oli esimest päeva tööl, sai suurepäraselt hakkama – nii meeldivaid teenindajaid ei kohta Eestis just väga sageli.

Soolased tuuled. / Hanneli Rudi

Bouillabaisse. / Hanneli Rudi

Mereõnnistus. / Hanneli Rudi

Svipsis lammas. / Hanneli Rudi