Tallinnasse lisandub rattalaenutuspunkte

«Praeguseks on teada kuue uue rattapunkti asukohad Tallinnas, ühe kohta ei oska praegu veel öelda,» rääkis Sixti jalgrattarendi Balti projektijuht Mārcis Blumbergs. Uued rattalaenutuspunktid tulevad Park Inn Meritoni hotelli, Hiltoni hotelli ja Viru hotelli juurde ning Inglise kolledži juurde Estonia puiesteel ja Maneeži tänavale. Rendipunkt tuleb ka Pärnu maanteele uue ministeeriumihoone lähedale.

Tallinna ettevõtlusameti korraldatud konkursi tulemusel osutab alates 2016. aasta oktoobrist jalgrattarendi teenust osaühing Project 56, kes esindab Eestis kaubamärke SixtBicycle ja Nextbike. Praegu koosneb Tallinna linnaratta rendisüsteem 14 iseteeninduslikust rendipunktist, mis on avatud ööpäev läbi ja mille kasutamiseks on vaja krediit- või deebetkaarti.

Blumbergsi sõnul on rattarendi süsteem Tallinnas üldiselt väga hästi tööle läinud, kuid on esinenud ka mõningaid arusaamatusi, tehnilisi viperusi ja vandalismigi.

Turul on veel ruumi

«Kindlasti mõjutab iga uue renditeenuse turuletulek teisi rendiga tegelevaid ettevõtteid,» arvas City Bike’i, Tallinna teise suure rendirataste pakkuja tegevjuht Toomas Lelov. «Siiski toimib teatud määral ka sünergia, turg laieneb üldiselt ja tekib suurem huvi rattasõidu vastu, tänaval on rohkem rattaid.» Tema sõnul aimasid nad juba ette, et rattajagamise süsteem tuleb Tallinna varem või hiljem, aga praegu on süsteem alles arenemisjärgus, sest jaamade ja jalgrataste arv pole piisav katmaks linlaste ja turistide sõiduvajadust.

Lelov lisas, et nende ettevõtte pöörab suuremalt jaolt tähelepanu spetsiaalvarustusele, rattamatkamisele ja selle propageerimisele ning seega nad eriti ei muretse Sixt rattarendi turule tulemise pärast. «Mõlemale on ruumi,» arvas ta.

Rääkides linnarattarendi tulevikuplaanidest, ütles Sixti projektijuht Blumbergs, et neil on plaanis teenust laiendada veel paljudesse Balti riikide linnadesse. «Üha rohkem linnu hakkavad mõistma, et jätkusuutlik liiklemine on lahendus paljudele probleemidele linna planeerimise juures, nagu näiteks liiklusummikud, CO 2 tase, tervishoid, parkimiskohad, ühenduvus ja palju muud. Me teeme kogenud teenusepakkujana hea meelega eri linnadega koostööd,» rääkis Blumbergs.

Ta lisas, et Sixt ratterent on renditeenuse osutamiseks läbirääkimisi pidanud juba mitme linnaga, sealhulgas Tartuga, kuid täpsed laienemise kuupäevad avaldatakse pärast lõplike kokkulepete saavutamist. Samuti töötatakse selle nimel, et Tallinnas suureneks rendirataste arv kahesajani.

Saadavust tasub kontrollida

Rendirattaid on linnapildis üha enam märgata ja nõudlus rataste järele paistab olevat suur. Seega tasub rattarendihuvilistel enne teenindusjaama minekut kindlasti veebilehelt sixtbicycle.ee või Nextbike’i mobiilirakenduse kaardilt kontrollida, kas soovitud rendikohas on vabu rattaid.

Sellenädalase vaatluse põhjal võib öelda, et nii mõnigi rattasõiduhuviline võib populaarsematesse rendipunktidesse jõudes eest leida tühjuse. Kui Maarjamäe peatuse ja Russalka juures oli sel nädalal päeva jooksul alati rattaid saada, siis mitmes südalinna teenindusjaamas olid hommikuti alles vaid üksikud rattad. Nõutumad rattapunktid turistide ja kohalike seas on vaatluse põhjal Tornimäel, Stockmanni juures ja keskturul.