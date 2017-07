Lastemood: mini-mina on suurim trend

Itaallased on läbi aegade olnud kirglik moerahvas – kõige suuremad trendide loojad ja järgijad on pärit just saapakujuliselt maalt. Seda ka lastemoes. Nad armastavad lapsi hästi riidesse panna ning oskavad väikestele mõeldud moodi hinnata ja vääriliselt eksponeerida. Ka pisikestes linnades on uhked lastemoe poed ja butiigid, tippdisainerid loovad spetsiaalseid lastekollektsioone ning üldse on just Itaalias tunda, et pisikestele mõeldud mood on oluline ja elus.

Kaks korda aastas Firenzes toimuv suur lastemoe mess on nagu festival, kus saavad kokku sajad moeloojad, stilistid, ostujuhid ja meedia. Iga aastaga on Pitti Bimbol aina rohkem uusi lastemoe brände ja on selgelt näha, kuidas fookus on läinud suurtelt tegijatelt väikestele reeglitemurdjatele, kes katsetavad materjalide, lõigete ja mustritega. Näiteks püüdsid seekord pilku teksariidest valmistatud beebide kimonod, mille olid loonud Hawaiilt pärit ameeriklane ja tema Tšiili juurtega abikaasa.

Uus oli ka see, et väga paljudel lastemoe riietel on sees silt «disainitud ja toodetud Portugalis» – sellest riigist on saamas moetööstuse üks võtmemängijaid. Kui varem käidi Portugalis häid kangaid ja õmblejaid otsimas, siis nüüd on varasemalt maadeavastajate kuulsusega portugallased kõvad tegijad ka lastemoes. Pitti Bimbol oli paarkümmend brändi just nimelt Cristiano Ronaldo kodumaalt.

Sõda, pagulased, koomiksid

Lastemood kõnnib aina enam ühte sammu täiskasvanute omaga. Inspiratsiooni saadakse samadest allikatest – elust meie ümber, sõjast, usust, pagulastest, tänava- ja popkultuurist, koomiksitest, nutitelefonidest, moodsatest arvutimängudest. Katsetatakse uudsete materjalidega ja pannakse proovile tekstiilitööstuse suutlikkus: rõhk on sõnal looduslik, keemiavaba, aga samas tahetakse novaatorlikke lahendusi. Uuendusi ootavad nii moeloojad kui ka moesõbrad, kes disainerite loomingut hiljem kannavad.

Kui mõni aasta tagasi vaatasid moeloojad ajas pigem tagasi ja eeskuju võeti 1930ndatest ja isegi varasemast ajast, siis nüüd on disainerite pilk suunatud ettepoole. Jah, mängitakse ka tuntud temaatikaga (kauboid ja indiaanlased, piraadid ja printsessid), aga asi on kaugel romantilisest nostalgiast, mis varem catwalk’e vallutas. Lastemood on üha rohkem päris, elu osa.

Seitse olulist trendi Pitti Bimbolt

1. Läbi mustvalgete prillide

Pole tähtis, et on suvi. Pole tähtis, et tegemist on lastega. Mustvalge värvigamma on siin, et jääda. Sellist kombinatsiooni leiab nii triibu, täpi kui ruuduna, aga palju on ka lihtsalt ühevärvilisi lahendusi. Musta ja valget kokku pannes on fookus sõnadel kihilisus ja ekstravagantsus.

2. Vabadus

Ennekõike vabadus miksida riideid kokku nii, nagu parasjagu tuju on. Aga ka vabadus tunda end riietes mugavalt, iseendana. Reegleid on aina vähem – isegi klassikalisele kombinatsioonile viigipüksid-pintsak suudavad itaallased vindi peale keerata. Moesõudes nägi väga põnevaid lahendusi, kuidas klassikalisi outfit’e pilkupüüdvamaks ja mugavamaks muuta.