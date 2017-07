Rattarendi kogemus: esimest korda sadulasse istudes tasub olla tähelepanelik

Alustasin oma esimest linnaratta rentimist kolmapäeval kella 11 paiku Tornimäe laenutuspunktis. Rendipunkti infotahvel andis teada, et ratta laenutamiseks tuleb end esmalt kasutajaks registreerida sixtbicycle.ee veebilehel, Nextbike’i mobiilirakenduses või helistades infotelefonile – neist lihtsaim tundus mobiilirakenduse allalaadimine.

Kasutajaks registreerimine käis kiirelt, vaja oli vaid isikuandmeid ja krediitkaardi numbrit. Ka rakendus ise on kasutajasõbralik. Nii Sixti rattalaenutuse koduleheküljel kui ka mobiilirakenduses on reaalajas kaardilt näha, mitu ratast igas rendipunktis parasjagu on.

Pärast kasutajaks registreerimist saab endale valida ratta, mis tuleb lukust lahti mobiiltelefonile saadetud parooliga. Esimesel korral võttis ratta selga saamine aega natuke üle viie minuti. Proovisin kätt ka Tornimäe kõrval asuvas Stockmanni laenutuspunktis ja teisel korral, kui asi juba selge, sain ratta kätte minutiga.

Ratas ise on üpris lihtne – rattamatkale sellega minna ei tasu, aga lühemaks linnasõiduks ja vaatamisväärsustega tutvumiseks sobib hästi. Kõigil jalgratastel on olemas korv, mis mahutab kõik hädavajaliku.

Ratta võib tagastada ükskõik millisesse rattapunkti. Kui välja valitud rattapunktis parasjagu ruumi pole, saab ratta ikkagi sinna samasse teiste kõrvale kinnitada.

Just ratta tagastamisel sain kätte õppetunni, et kasutusjuhendis tasub näpuga järge ajada. Nimelt lõpetasin rattasõidu ja lukustasin ratta rendipunkti, kuid pool tundi hiljem, juba rattast eemal olles, avastasin Nextbike’i rakendust avades, et minu rendiratas on endiselt tagastamata. Tuli välja, et lihtsalt ratta lukustamisest sõidu lõpetamiseks ei piisa. Rattarendi lõpetamiseks tuleb ratas lukustada, uuesti rattal PIN-kood sisestada ja oodata, et ekraanile ilmuks sõna «tagastatud» (inglise keeles return).

Üldiselt oli esimene kasutajakogemus positiivne, kuid miinuseks tuleks siiski märkida see, et kui pöörduda oma murega klienditelefonile, siis ei saa vestelda mitte abivalmi inimese, vaid automaatvastajaga, ehk et ootamatult tekkinud probleemi korral on raske sellest kedagi teavitada.

Rattarendi hinnad on aga soodsad. Vastavalt hinnakirjale kuni 30-minutilise rattasõidu eest tasuma ei pea, alates sellest on tunnihind üks euro. Kes soovib ratast terve päeva enda käes hoida, peab tasuma 24 tunni eest kümme eurot.