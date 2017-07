Kaval Toom

Ka tema, nagu kõik Keskerakonnas tuule tiibadesse saanud ja positsioonidele tõusnud poliitikud, on kasutanud Savisaare toetust. Aga ta on tegelikult ainuke, keda Savisaarel on olnud põhjust tõsise konkurendina võtta. Näitena kas või see, et ainult Toom on Savisaarest valimistel oluliselt rohkem hääli saanud (europarlamendi valimistel). Savisaare mahavõtmisel toetas Toom küll lõpuks Jüri Ratast, kusjuures pole oluline, et ta Ratase vastu kandideeris.

Toom on isepäine ning ta hoiab tugevalt kinni nii Ratase kui Savisaare kuuenööbist. Sest tal on neid mõlemaid oma poliitilist karjääri ehitades tarvis. Nagu Ratasel ja Savisaarel on vaja ka Toomi.