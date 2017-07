Kimi rindel muutusteta

Mis on muutunud? Kim katsetas raketti. Koos ähvardustega levisid pildid naeratavast diktaatorist. See pole midagi uut. Näib, et rakett saadetakse taeva poole lendu iga kord, kui tähelepanu neilt mujale hajub. Seepeale ähvardab lääs (loe Ühendriigid) Põhja-Koread vastumeetmetega, kuid kommunistliku riigi liitlased Hiina ja Venemaa on neile sammudele vastu. See on nõiaring ja toidab vaid nartsissist Kimi ihalust tähelepanu saada.

Ta ei saa aga nii rumal olla ja enesele tunnistamata jätta, et viimane asi, mis talle mingit kasu toob, on ähvarduste elluviimine.