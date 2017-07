Riik tahab olla cool

Eks ta omamoodi tragikoomiline ole, kui Eesti Vabariik 100 või Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise puhul kingitakse Euroopale grafitit. Riik kingib grafitit! Ilmselt see kõik von Lõnguse imagole hästi ei mõju, sest pole midagi igavamat (õnneks) kui riik. Seda, mille eest tüdrukuid ja poisse politsei ikka näoli asfaldile väänas, saab nüüd Eesti või Euroopa Liidu rahade eest. Edward von Lõnguse suur iidol tundub olevat briti tänavakunstnik Banksy, kelle nägu samuti keegi näinud pole. On sugenenud spekulatsioonid, et Banksy on ansambli Massive Attack liige 3D.

Tundub, et õhus on tendentsi. Tendentsi, et salapärased tänavakunstnikud paljastavad oma näo.