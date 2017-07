Pooleteise käega Robert Kubica koputab (taas) F1-sarja uksele

Kubica tegi oma F1 debüüdi 2006. aasta suvel ja juba karjääri kolmandal GP-etapil Monzas kerkis BMW Sauberi piloot Michael Schumacheri ja Kimi Räikköneni kõrval pjedestaalile. Mehe esimest täishooaega mäletatakse praegu peamiselt Kanada GP-l juhtunud hirmsa avarii tõttu, kus poolakas kihutas 300-kilomeetrise tunnikiiruse juures barjääridesse. Imekombel pääses Kubica õnnetusest terve nahaga ja aasta hiljem võttis ta selsamal rajal karjääri esimese etapivõidu. F1-taevasse oli tõusnud uus täht.

Arstid tegid imet

2010. aastaks leidis Kubica endale koha Renault’ tehasetiimis, ja kuigi esimene hooaeg tõi poolakale vaid kolm pjedestaalikohta, olid ootused tuleviku osas kruvitud haripunkti. Siis tabas aga tragöödia.

Kubica tõttas otse F1 veebruarikuistelt testidelt Valencias Itaaliasse, kus teda ootas Škoda Fabia S2000 võistlusmasin ja Ronde di Andora rallisprint. Hobi korras ralliautol kihutamine sai mehele saatuslikuks: Val Merula kiiruskatse esimesel läbimisel kaotas Kubica oma Škoda üle kontrolli ja sõitis vastu rajapiiret, mis omakorda tungis rallimasina kabiini. Poolakas oli autos üle tunni lõksus, enne kui parameedikud ta päästsid. Rängalt viga saanud poolakas veetis järgmised seitse tundi operatsioonilaual ja arstid tegid tema lömastatud parema käega imet: kuigi väike osa labast tuli amputeerida, säilis mehel käes siiski liikumisvõime. Täielikult ei paranenud poolakas aga kunagi.

Kubica ei jätnud siiski võistlemist. Järgnevatel aastatel nägi teda nii autoralli EM- kui ka MM-sarjas, kuid oli üleüldine konsensus, et ringrajal kihutamiseks oli tema käsi liialt kahjustunud. See arvamus püsis kuni tänavu suveni, kui Renault pakkus oma endisele piloodile võimaluse taas Valencias vormelirooli istuda. Poolakas nautis juhust täiega, läbis 115 ringi ja kuulutas hiljem intervjuudes, et tema soov on F1-sarja naasta.

Renault kummutas Kubica lootused peagi. «Ma tean, et siin spordis käivad ringi igasugu spekulatsioonid ja kõlakad, aga me peame praegu olema veidi ettevaatlikud, sest me räägime inimesest, keda me kõik armastame ja kes elas isiklikus plaanis üle väga keerulise olukorra,» sõnas tiimiboss Cyril Abiteboul. «Jah, me viisime selle testi läbi, aga ma ei taha luua mingeid põhjendamatuid ootusi kellegi, sealjuures Roberti enda peas.» Test oli ühekordne juhus, mis sai teoks seetõttu, et meeskond oli niikuinii Valencias oma võrusõitjat Sergei Sirotkinit koolitamas. Tegu oli tiimi vastutulelikkusega oma endisele sõitjale ja ei enamat.

Seejärel hakkasid maailma autospordimeediasse aga imbuma sosinad: Kubica näitas vaatamata kuueaastasele pausile Sirotkinist paremaid aegu ja ta on ka Renault’ võistlussimulaatoris näidanud sama häid tulemusi kui tiimi praegune esisõitja Nico Hülkenberg. Neljapäeval tegi tiim asja ametlikuks: poolakas istutatakse kuu lõpus Paul Ricardi ringrajal taas vormelisse ja siht on selge. «Kui esimene testipäev Valencias oli vaid võimalus Robertile autotunnetus tagasi saada, siis teise eesmärk on hinnata tema võimekust naasta kõige kõrgemale võistlustasemele,» kommenteeris Abiteboul. Nimelt on 2017. aasta vormelid varasematest kiiremad, seda just kurvides, mis tähendab, et sõitjate füüsis peab olema uuel tasemel – skeptikud kardavad, et neid masinaid ei ole puudega Kubica võimeline kontrollima. Lisaks peab Renault poolaka tarbeks disainima rooli, kus kõik olulised nupud – sealjuures mõlemad käiguvahetid – paiknevad vasakul.