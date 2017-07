Politsei läbirääkija – amet, kus alla anda pole võimalik

Ei. Sa lähed lahendama seda olukorda selle inimesega, kes sinu ees on. Me ei saa minna eelarvamusega peale. Me peame alustama valgelt lehelt. Me räägime sinuga olenemata sellest, mida sa teinud oled, kes sa oled olnud või oled. Praegu me teeme kõik selleks, et sina jääksid ellu. Isegi vastu sinu enda tahtmist.

-Mis teie enda jaoks kõige keerulisem juhtum on olnud?

Kõige keerulisemad on lastega seotud olukorrad. Oli juhtum, kus tuli tunde rääkida inimesega, kes hoidis oma kaheaastast last süles, nuga kõril, ja lubas tal kõri läbi lõigata. Need on omamoodi emotsionaalsed hetked, kus pead enne läbirääkimisele minemist pea n-ö tühjaks tegema.

Oma elu tuleb jätta selja taha, kui sul on nelja, viie meetri kaugusel laps, kelle elu on ohus, ja sa mõistad, et see mees lõikabki kõri läbi, kui sa midagi valesti teed. Kui siis hakkad mõtlema, et mis saab juhul, kui ma midagi valesti teen, siis tähelepanu hajub. Läbirääkija ei tohi karta ega mõelda etteruttavalt tagajärgedele, vaid olema käesolevas hetkes.

-Mida rohkem seda tööd teha, seda enam on kogemusi. Mingi slepp aja jooksul ikkagi tekib, mis järele lohiseb?

Ei tohi lohiseda. See lapse juhtum oli minu jaoks raske, sest mul endal oli tol hetkel sama vana laps. Ma pidin olema endas veendunud, et mehega rääkides ma mitte kordagi ei meenuta oma last. Et kui minu laps oleks tema süles ja teda ähvardatakse, mida ma siis teen.

See kõik tuli jätta kõrvale. Aga sellist (väljalülitamist – toim) tuleb õppida. See on raske, aga rääkijana on sul niivõrd intensiivne mõttetöö, et sul ei ole aega keskenduda millelegi muule.

-Teie pidite andma eriüksusele märku, et nüüd on õige aeg. Kas tagantjärele hinnates oleksite suutnud seda isa ise ümber veenda?

Selle juhtumi puhul olukord küll rahunes iseenesest, aga päris lõpuni läbirääkimistega lahendada oleks olnud väga-väga pikaajaline töö. Tollel hetkel valisime mitmest võimalikust käigust sobivaima.

-Kui te olete tunde rääkinud isaga, kes hoiab kinni oma kaheaastast last, kui kaua kulub aega, enne kui adrenaliinitase on nii madal, et suudate minna koju oma lapse juurde?

Selle juhtumi puhul kulus paar tundi, enne kui ma koju läksin. Ma ei ütle, et adrenaliin all on, aga siis suudad seal juba tegutseda. Seda ka ei ole, et üldse ei mõtle sellele, mingi aja kindlasti mõtled.

-Kui tihti tuleb ette olukordi, kus keegi ütleb, et sinuga ei ole võimalik vaielda, sest sa võtad mälusopist manuaali number kolm ja hakkad probleemi lahendama selle järgi?

Läbirääkijad ei vaidle, samas inimesena mulle meeldib vaielda. See on vastuolu, mis tuleb kõrvaldada, kui oled läbirääkimistel. Seal tuleb vältida vastasseise.

-Mida teete, kui üks tiimiliige ei taha konkreetsel juhul läbirääkijana töötada?

Läbirääkijad saavad alati ise öelda, et seda juhtumit ma ei lahenda. Kui ma saan aru, et ma ei ole võimeline kõiki vastaspoole tundeid endast läbi laskma, siis on õigem öelda, et ma täna seda tööd teha ei saa. Näiteks selle lapse juhtumi puhul ma mõtlesin viis minutit, kas ma olen emotsionaalselt valmis olukorda lahendama või mitte.

Teine tasand on kogu üksus. Ka üksus hindab, kas läbirääkija on võimeline töötama või mitte. Näiteks pärast alaealise röövi, kui me laupäeval alustasime ja pühapäeval lõpetasime, tuli uus tulirelvaga seotud väljakutse.

Minu head kolleegid ütlesid mulle, et sa oled magamat, ja me leppisime sõbralikult kokku, et mina ei peaks seekord rääkima. Sellel hetkel kuulasin teiste arvamust. See ei ole häbiasi, kui keegi on nõrk. Ei ole nii nagu Ameerika filmides nähtu, kus üks räägib läbi, tapab (pantvangistaja – toim) ja viib pantvangi välja, see on puhas filmimaailm, mida meie reaalses elus näinud ei ole.

INFOKAST

Eestis töötab paarkümmend läbirääkijat, kellest kümmekond on Põhja prefektuuris. Naisi-mehi on läbirääkijate seas võrdselt. Aastas saavad läbirääkijad umbes 20 väljakutset. Läbirääkijad suudavad töötada ka inglise, saksa ja vene keeles.