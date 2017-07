Mart Soidro: poks annab ainest kriminaalromaaniks

Elus, eriti noorpõlves, tuleb ette, et ka kätega peab üht-teist selgeks tegema. Kusjuures jutt ei ole malest või lauatennisest, poksist ikka. Korralik kolakas kaalub üles e2-e4 trafaretse malekäigu.

Sellega võikski esimene raund olla lõppenud. Ühel mehel on kulm rullis ning teise selli sekundant vahetab atleedi hambakaistmeid ja teeb valge rätikuga tuult.

Nali naljaks. Nüüd alles läheb asi tõsiseks.

Tavainimese jaoks seostub poks kuritegevuse ja allmaailmaga. Meenuvad Mari Möldre mälestused oma abikaasast Ruut Tarmost, meie ühest omapärasemast ja armastatumast näitlejast. Meenub meie legendaarne fotograaf Lembit Peegel, kes on ka nagu Tarmo 157 sentimeetrit pikk. Kui näitlejapaar pärast etendust Narva maantee koju jõudis, eelmise sajandi 50ndate lõpul, ootas neid korteris ees kutsumata külaline. Ruut Tarmo ümberkehastumisvõime ja läbilõikavalt kile hääl sundisid kohkunud murdvarga põgenema. Alles hiljem said nad teada, et taandujaks ei olnud mitte suvaline pikanäpumees, vaid endine esikinnas ja Berliini olümpiamängude hõbemedalivõitja Nikolai Stepulov (1913–1968).

Küsisin Lembit Peeglilt (1936), kes poksis Spartakis 1952–1959 ja tuli Tallinna meistriks kärbeskaalus 1957, mis värk oli? Maestro oli juhtunuga kursis.

«Olen Stepulovi tausta uurinud. Juba enne sõda tegi ta oma rusikatega ilma. Ärimehed sokutasid ta kusagile laohoidjaks, andsid väikese taskuraha ja tegid lõuna välja. Meie mõistes oli ta turvamees. Stepulov läks Vene võimuga kaasa, aga ega me täpselt teagi, mida ta sõja ajal tegi. Ta oli kleptomaan. Varastas jommis peaga Kadriorus vana raudteetammi lähedalt nööri pealt pesu ära! Tollal karistati varguste eest rangelt, korduva vahelejäämise korral sai 3–4 aastat,» rääkis Peegel ajakirja Sport 2015. aasta septembri numbris.

Kolmas raund. Ka meie teine kuulus poksija Anton Raadik (1917–1999) oli Ameerika Ühendriikides maffia küüsis. Loed Jaan Sepa ja Juhan Maidlo raamatut «Mis juhtus Anton Raadikuga?» (Tallinn, 1997) ja tõstad jõuetult käed – kui palju oli kummalisi kaotusi ja ootamatuid haigestumisi! Igatahes hea sulejooksu ja fantaasiatest pakatav kirjanik leiaks siit mõtlemisainet.

Neljas raund. Tuleme tänapäevale ja kodule lähemale! Karl Leman (1907–1991) oli lugupeetud poksitreener, aga keskmine eestlane seostab tema nime kuritegeliku maailma poksiklubiga, kus Boriss Malinovski ja Jevgeni Kolesnikov poksiliidu presidendi Kalev Kallo heakskiidul askeldasid ja õiendasid. Kalev Kallot ei ole veel süüdi mõistetud, aga pealinna volikogu esimehena assotsieerub ta Toompealt vaadates all(maailma)linna ühe käilakujuna.

Viies raund. Miks selline spordiala nagu poks üldse eksisteerib? Toob ta ju kaasa üksnes sinise silma, peapõrutuse ja katkised hambad. Nojaa, tipptasemel ka meeletult raha, mida kolkijad ei suuda just kõige mõistlikumalt kasutada (Mike Tyson jt).

Kuues raund. Rooma olümpiamängude (1960) raamatus näeme fotot, mille pildiallkirjaks: «Üheks silmapaistvamaks poksijaks olümpiamängudel oli noor USA neegerpoksija Cassius Clay. Pildil näeme Jesse Owensit intervjueerimas värsket kuldmedalivõitjat.»

Tuleb minna ajas 36 aastat edasi, Atlanta olümpiamängudeni. Raamatus on pildiallkiri: «Meeste korvpalli finaali vaheajal anti Muhammad Alile 1960. aasta olümpiakuld. Eelmise oli ta protestiks rassismi vastu jõkke heitnud.»

Pilt räägib seekord vähem kui sada sõna. Ali (1942–2016) oli Parkinsoni tõvest juba kurnatud. Rasked löögid pähe olid jätnud oma jälje.

Seitsmes raund. Hoiatan ette, et tuleb nokaut. Kui ma oleks Jevgeni Ossinovski, keelaks ma poksi ära. Tegelikult läheb see vist Indrek Saare haldusalasse, aga see selleks. Las harrastavad rusikavõitlust Lätis.

Tõsisemalt: Colosseumis olen käinud, paraku hiljem, kui gladiaatorid seal võitlesid. Sellegipoolest tundub, et poks on üks kole ala. Ikka sõnadega tuleb vastasele kõik selgeks teha (või ka kabes!), miks on vaja kakelda? Teisele haiget teha, millel võivad olla pöördumatud tagajärjed, nagu eespool toodud näidetest näha.

Kui oleksin kirjanik, kirjutaksin hoiatusromaani.