Kas Kontaveit teeb Wozniackiga 2:0?

Varem on nad mänginud korra, aasta aega tagasi. Siis jäi Nottinghami turniiri teises ringis peale autsaiderina väljakule astunud eestlanna. Tol hetkel peeti Kontaveidi 6:7 (5), 6:3, 7:5 võitu tema senise karjääri üheks kaalukamaks. Vahepeal on aga Kotaveit saavutanud uue taseme ja enne tänast kohtumist on New York Timesi tenniseeksperdi Ben Rothenbergi sõnul olukord selline: «See vastasseis on 50:50, kuid heal päeval peaks mäng kuuluma Anetile.»

Samal arvamusel on ka Eesti tenniselegend Toomas Leius. Tema hinnangul võiks Kontaveit lausa kogu turniiri ära võita. Ta ei ütle seda emotsiooni pealt, vaid pingsalt tabelit uurides. «See on tema senise elu võimalus. (Serena) Williamsit pole, (Maria) Šarapovat pole, (Petra) Kvitova ja (Karolína) Pliskova kukkusid välja,» loetles Leius.

Kolmandas ringis jätkab 32 asetatud mängijast 15 tennisisti, neist seitse eestlanna tabelipoolel ja kaks tema tabeliveerandil. Üks neist on just viiendana asetatud 26-aastane Wozniacki, kes seitse aastat tagasi kroonis naiste maailma edetabeli tipus.

Kui Kontaveit alistas teel kolmandasse ringi esmalt 6:2, 6:4 Lara Arruabarrena (WTA 52.) ja siis eriti vägeva mänguga 6:3, 6:2 Daria Kasatkina (WTA 30.), siis Wozniacki oli avaringis 6:4, 4:6, 6:1 parem Timea Babost ning teises ringis 6:3, 6:4 Tsvetana Pironkovast (131.).

«Kontaveidi võit Kasatkina üle oli muljetavaldav. Kui sul on 85-protsendiline esimene serv, võidad sa väga palju matše,» kiitis Rothenberg eestlannat. Iga mäng on muidugi raske sellist serviprotsenti oodata. Tunnistas ju Kontaveit isegi, et pole kindel, kas sellise protsendiga esimest servi ta varem löönud on. Näiteks avaringi matšis servis Kontaveit 64-protsendiliselt. Küll aga on selge, et muruväljakutel on servi roll ülimalt tähtis ja siin on eelis järgmist matši silmas pidades just eestlannal.

«Wozniacki on hea kaitsega ja liigub hästi, Kontaveit on agressiivse rünnakuga. Muruväljakul kaalub agressiivne rünnak hea kaitsemängu üle. Siin loevad esimesed löögid ja teravat rünnakut on raske kätte saada,» põhjendas Leius.

Esimeste löökide osakaalu tähtsust suurendab ka ameeriklasest tenniseeksperdi huvitav tähelepanek. Nimelt on tänavuse turniiri ajal olnud üsna kuumad ilmad ja õhutemperatuur tõusnud kohati isegi 32 soojakraadini. Muru on üsna ära küpsetatud ja väljakud on kuivad. «See tähendab, et pall põrkab kõrgemale kui tavaliselt,» järeldas Rothenberg.

Samas ei maksa ära unustada, et Wozniacki puhul on tegu ennast tõestanud tippmängijaga. Wimbledoni turniiril on ta karjääri jooksul mänginud 11 korral ja 2006. aastal võitis ta tüdrukute turniiri. Täiskasvanuna pole ta aga kordagi neljandast ringist kaugemale jõudnud. Sinna on ta pidama jäänud kokku viiel korral.

«Wozniacki ei ole kindlasti lihtne kolmanda ringi vastane. Ta on ikkagi endine esinumber ja siin mitu korda neljandasse ringi pääsenud. Lisaks jõudis just Eastbourne’is finaali. Ta mängis teises ringis hästi ja on muru peal parem kui tavaliselt,» tõdes Rothenberg.

Ka Kontaveidi sõnul kujuneb vastasseisust tõenäoliselt suur duell. «Ta on väga visa mängija. Temaga peab alati lisapalle lööma, sest ta saab pallid väga hästi kätte. Ta suudab ka olukordi väga hästi realiseerida ja tal on viimasel ajal päris hästi läinud. Tegu on tugeva vastasega,» ütles eestlanna.