Ainsana jätkab Nõmme Kalju

Kalju asus mängu juhtima 18. minutil, kui täpne oli paar päeva varem üleminekupaberid korda saanud brasiillasest ründaja Liliu. B36 viigistas teise poolaja alguses, aga 88. minutil lõi Artur Valikajev Kalju võiduvärava.

Nõmme klubi sai eurosarjas esimesest vastasest jagu viiendat hooaega järjest. Parima eurohooaja tegi Kalju mullu, kui alistas kaks vastast ja jõudis Euroopa liiga kolmandasse eelringi.

Erinevalt mullusest FC Levadial aga teise eelringi asja pole. Kodus Iirimaa klubile Cork City 0:2 kaotanud üheksakordne Eesti meister asus võõrsil küll matši Jevgeni Kobzari ja Nikita Andrejevi väravatest 1:0 ja 2:1 juhtima, aga kaotas lõpuks 2:4, kusjuures iirlaste kolmas ja neljas tabamus sündisid vastavalt 86. ja 90. minutil.

«Viimased kümme minutit oleksid võinud olemata olla. Kaheksakümmend minutit mängisime hästi – pühendumist, tahtmist ja võitlust oli küllaga. Kahju, et lasime endale mängu lõpus kaks väravat lüüa ja pidime kaotuse vastu võtma,» sõnas Levadia peatreener Igor Prins.

Et esimesel tõkkel langesid eurosarjast ka FC Infonet ja FC Flora, on Nõmme Kalju ainuke konkurentsi jäänud Eesti klubi. Eestist kehvemas seisus ehk ainsagi jätkajata on Gibraltar, Andorra, San Marino ja Kosovo. Sarnaselt Eestiga püsivad ühe klubiga konkurentsis Gruusia, Armeenia, Põhja-Iirimaa, Wales ja Fääri saared. Lätil jätkab euromänge kaks, Leedul ja Soomel kolm klubi.

Kõik kolm neljapäeval platsil käinud Eesti klubi jätkavad pühapäeval mängudega koduses liigas, kui Nõmme Kaljule tuleb külla Pärnu Vaprus ning Levadia ja Flora kohtuvad Kadriorus hooaja teises Tallinna derbis. Tabeliliider on Flora 47 punktiga. Levadia kaotab nelja ja Kalju 11 punktiga.