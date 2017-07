Öö oli õhtust targem

Veel üleeile õhtul läks Toom Ivanovast ja Loonest lahku teadmisega, et järgmisel päeval teatatakse lõplikult oma valimisliidu moodustamisest kohalike omavalitsuste valimisteks. Viimased ärkasid ilmselt hommikul üles teadmisega, et koitmas on suurpäev, kus nemad kaks teevad koos Toomiga ära liidu, mille eesotsas Edgar Savisaar kroonijuveelina kandideerib.

Kuid hommikul tabas neid šokk. Lõpuni isepäine Toom oli öösel ümber mõelnud ja otsustas reeta nii nemad kui ka Savisaare. Ta otsustas siiski kandideerida Keskerakonna nimekirjas.

Toom esines ajakirjanikele nagu poolekskistuna, sest tahtis teha pai ühtedele, aga koos olla teistega. «Otsus on käes, aga see ei ole kahjuks meie kollektiivne otsus. Enda puhul ma kasutan laulupeo slogan’it «Mina jään»,» alustas Toom.

«Eile (üleeile) õhtul me läksime laiali selle teadmisega, et me lähme oma nimekirjaga. Veetes öö targa inimese ehk iseenda seltsis, langetasin ma hommikuks vastupidise otsuse. Ma vabandan oma õdede ees, sest neil oli vähe aega selle otsusega kohaneda või pigem ei olnud üldse,» lausus Toom ning lõi sellega Ivanova ja Loone plaanid lootusetult sassi.

Seda ilmestasid hästi nende mõlema pilgud ja käitumine eilsel pressikonverentsil, kus kohati ei teadnud kumbki, mida öelda. Toom oli ju neid reetnud, kuid asja tema vastu keeramiseks oli ta lihtsalt liiga võimas. Vähemasti nende kahe jaoks. Viimaste europarlamendivalimiste põhjal ka Savisaare jaoks.

Seega tegidki nad head nägu ja rääkisid üsna vastuolulist juttu. Ühest otsast kinnitati soovi olla kindlameelne ja otsekohene, ent edasiste plaanide osas jäädi täiesti laialivalguvaks. Lõpuosas rääkis Ivanova juba õnneks käes olevast puhkusest, mida ta augusti alguseni peab.

See käik mängis Toomile kätte mitu trumpi ja tema mõju erakonnas kasvas ilmselt veelgi. Eriti ilmekalt koketeeris ta pressikonverentsil sama laua taga istunud erakonna aseesimehe Mihhail Kõlvartiga, kellega nad olevat seni paljudes asjades samamoodi mõelnud. Loonest ja Ivanovast eristab Kõlvartit see, et tema taga on samuti võimas hulk hääli ning Toomiga tandemi moodustamisel võiks neil tulevikus olla erakonnas kaalukeele roll.

Toom ütles oma jäämise põhjustena avalikult välja kolm argumenti, mis kokkuvõtlikult kõlasid järgnevalt. «Ma arvan, et ühtteist annab muuta küll. Vigadest saadakse aru. Teine põhjus on, et ma ei näinud uuel jõul võidukat perspektiivi. Kolmas põhjus on ka väga tähtis – rõõmuhõisked igalt poolt, et nad lähevad ära – nüüd erakonnast saab õige eestimeelne erakond. Toom läheb minema. Vot ei lähe!»

Aga nagu sellest veel vähe oleks, ütlesid ka Kõlvart ja samuti laua taga olnud erakonna aseesimees Kadri Simson, et «kolme õe» välja pakutud muudatused olid sedavõrd head, et neid arvestatakse kindlasti ka kohalike valimiste programmi koostamisel. Ivanova ja Loone jättis see veel nadimasse seisu, sest ära võeti ka nende sisuline alternatiiv.

See, et laua taga istus Simson, annab märku, kui olulise sammuga oli tegu Keskerakonna ladviku jaoks. Peale eelmainitute istus publiku seas ka peasekretär Mihhail Korb, kes seekord sõna siiski ei saanud.

Kohal oli isegi peaministri büroo juht Tanel Kiik, kes seni on igal võimalikul moel üritanud kinnitada, et tal pole Keskerakonnaga mingit pistmist, sest pole selle liige. Ometigi oli ta seal kohal. Kui Postimees uuris, miks peab peaministri nõunik sellisel üritusel osalema, vastas Kiik: «Ei peagi, aga huvitav sündmus ju.»

Ilmselt jälgis seda huvitavat sündmust distantsilt ka Edgar Savisaar, kes moodustatava valimisliidu põhiraskust pidi kandma. Nüüd peab ta Ivanova ja Loonega taas pead kokku panema, et midagi uut välja nuputada.