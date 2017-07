Autogrammijaht paneb kannatuse proovile

Kui hommikul kell 10.30 Wimbledoni staadioniväravad avatakse, jooksevad paljud fännid just harjutusväljakute juurde, sest seal on kõige parem võimalus oma iidolile vildikas näppu pista ja kollasele Slazengeri Wimbledoni eripallile autogrammi küsida.

Harjutusväljakute kõige vahetumasse lähedusse lastakse vaid umbes 50 fänni. Sellel, et seal jumala eest rohkem inimesi poleks, hoiab teravalt silma peal turvamees. Kui jääd turvamehe inimmüüri taha, pääsed alasse vaid siis, kui keegi välja tuleb.

Tegu on tõelise jahipidamisega. Sa tead, et staarid peaksid siin olema, aga sa ei tea, millal nad tulevad. Kui korda valvavatel turvameestel on hea tuju, võivad nad öelda, et parasjagu treenib näiteks Rafael Nadal või Roger Federer. Kui aga ei ütle, tuleb kogu aeg silmad lahti hoida.

Staarijahil olevate inimeste profiil on kirju. On neid, kes lähevad sinna kellegi konkreetse järele, kuid on ka neid, kellel pole üldse vahet, kellega ta kohtub. Peaasi, et kollane pall markerimusta täis oleks. Sellistel juhtudel palutakse autogramme ka mängijatelt, keda tegelikult ei teata. Hiljem küsitakse naabritelt, kellega tegu oli. Ebaviisakamate juhtumite puhul tehakse seda suisa samal ajal, kui sportlane veel tema kõrval seisab.

Mõnede jaoks ei ole autogramm või selfie aga üldse oluline. Nemad tahavad lihtsalt saada sportlaste tähelepanu. Tähelepanu sobib ka siis, kui kõik tennisepallid on juba täis kirjutatud, ent järsku läheneb näiteks Kevin Anderson. Ta pole küll esimese suurusjärgu täht, kuid on ikkagi kunagine esikümne mängija. Ei tahaks nagu niisama minema lasta. Sellisel juhul kõlbab ka näiteks sportlasega patsu löömine. Asi seegi, mida kodus sõpradele rääkida.