Siseturismi kasvu teel turritavad ohtlikud karid

«Konkurents turistide pärast on armutu ja oleme selgelt konkurentsis ka teiste riikidega,» räägib Mutso. «Seni on meil siiski päris kenasti toime tuldud. Inimesed võivad käia sel suvel välismaal, aga nad ei pruugi tingimata loobuda ka neist plaanidest, mis neil Eestis olid.»

Tallinna majutusasutustes loeti mullu üles 362 000 siseturistide ööbimist, mida oli 13 protsenti rohkem kui aasta varem. Pärnu linnas ja maakonnas oli 327 000 ööbimist ja 18-protsendiline kasv ning statistikaameti andmeil näitas 13-protsendilist kasvu ka Tartu linn ja maakond – 222 000 siseturistide ööbimist. Üllataval kombel tuli peaaegu sama palju ööbimisi kokku Ida-Virumaal, millest jääb maha nii Saaremaa kui Läänemaa.

Mõistagi toovad Eesti turismipiirkondadele kena kopika ka välismaalased, eriti soomlased. Eelmisel aastal viibisid nad meie majutusasutustes viis protsenti rohkem öid kui aasta varem. Esmakordselt olid välisturistid Eestis rohkem kui nelja miljoni ööbimise jagu, Eesti kodanikud piirdusid 2,2 miljoniga.

Kõrged hinnad

Pärnu abilinnapea Rainer Aaviku sõnul on linnal mitmes kasvuaasta järjest ning suvine täitumus ja ka hinnad on juba maailmatasemel: «Natuke muret teebki see, et soodsat pakkumist on suvel vähe. Hotellide kõrvale on tekkinud siiski ka päris arvestatav korteriturg, mis kompenseerib vajadust odavama öömaja järele.» Pärnu hotellides on üle 4000 voodikoha, sellele lisaks ligi 2000 voodikohta korterite ja majade omanikelt.

Aavik tunnistab, et keskmise sissetulekuga perele on Pärnu hotellid ja spaad suveperioodil juba liiga kallid. «Siiski, kui inimene tahab täna Tallinnast tulla ja siin peatuda, siis 50 euro eest saab mõnes Pärnu korteris öömaja. Selline hinnatase on eestlase jaoks arusaadav.»

Pärnu taset on hoidnud ülal tugev konkurents ja suured investeeringud – Aaviku sõnul kerkib pea igal aastal mõni uus hotell ning peale tuleb uusi suveüritusi. «Seni kuni siinsesse turismi investeeritakse, ei näe ma muretsemiseks suurt põhjust,» lisab abilinnapea. «Ka linna restoranide tase on teinud võrreldes viie aasta taguse ajaga hüppe.» Ka 1990. aastatel oli Pärnu ülipopulaarne, aga paraku tõi see endaga kaasa liiga kõrged hinnad ning väga viletsa teeninduskultuuri, millega omakorda kaasnes vähikäik läinud kümnendil.

Aaviku sõnul on Euroopas uue tendentsina tunda seda, et lõunaeurooplased reisivad suvel põhja poole. «Lõunas on läinud suved järjest palavamaks ja ka Pärnu Rüütli tänaval näeb päris palju itaalia ja hispaania keele kõnelejaid. Nemad põgenevad hoopis palavuse eest,» lisab Aavik.

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimehe ja hotelliettevõtja Verni Loodmaa sõnul on siseturism viimastel aastatel sedavõrd hoogsalt kasvanud pigem seetõttu, et varasemad arvud olidki peaaegu olematud. «Veel mõned aastad tagasi oli valdav osa hotellide klientidest välisturistid ja eestlased üritasid riigi sees reisides võimalikult vähe raha kulutada – pigem ööbiti tuttavate-sugulaste juures.»

Ent siseturismi kasvul on piirid. «Eks me oleme väike rahvas, ühel hetkel saab ring täis ja inimesed ei pruugi tahta enam samadesse kohtadesse tagasi minna,» räägib Loodmaa.