Sada kõige-kõigemat fakti meie maa ja rahva kohta

/ Johan Laiv

Kõige vanemaks elanud eestlane

Teadaolevalt kõige vanem eestlane Maria Tomson elas lausa 112-aastaseks, ükski teine pikaealine pole jõudnud 109. sünnipäevani.

Kui Maria Tomson 1963. aasta 27. detsembril 110 aastat vanaks sai, intervjueeris teda ja tema lapselast legendaarne raadiomees Felix Leet. «Ta võttis veel sügisel aias porgandit, tunneb kõik inimesed ära ja kuuleb hästi, käib veel praegugi väljas,» kõneles lapselaps. Tomsonil oli viis poega ja kolm tütart ning 110-aastasena 84 järeltulijat. «Lapselapsi on mul küllalt,» ütles naine isegi.

Naine kõneles sedavõrd arhailist murrakut, et usutlust kuulates oli praeguse loo autoril sellest keeruline aru saada. «Ega ma haige polegi olnud,» teatas ta. «Päävalud. Üks kord pää valutas.» Ka lapselaps lisas, et vanaema pole kordagi arsti ukse taga nähtud. «Olen töötanud, matkanud ja kõike teinud,» tõdes Tomson. Lapselaps lisas, et kui vanaema tööd teeb, siis alati lõbu ja naljaga. «Sellist inimest annab otsida.»

Tomson rääkis, et sündis Nõo kihelkonnas 1853. aastal, ent intervjueerimise ajal oli ta Viljandi rajooni Uusna sovhoosi hingekirjas. Lapsena läks ta koos vanematega ümberasujana Venemaale, aga naasis sealt pärast Teist maailmasõda Eestisse. Tomson suri samuti Viljandimaal Holstres 1966. aasta 26. aprillil.

Vikipeedia andmetele toetudes võib väita, et vanimaks elanud eesti mees oli vaimulik ja näitleja Juhan Kallaste – tema viibis selles ilmas 107 aastat, kaheksa kuud ja üheksa päeva. Kallaste suri 1999. aastal.

Praegu elus olev vanim eestlane on samuti mees, 31. jaanuaril 107-aastaseks saanud Arved Tamm, kes on üksiti juba praegu Kallaste järel kõige kauem elanud eesti mees. Tammel on võimalik Kallaste rekord mõne kuu pärast kinni püüda. Nils Niitra

Suurimad loomad / Johan Laiv

Suurim metsloom ja lind, kõige väiksem lind

Eesti kõige suurem metsloom on põder, kes kaalub kuni pool tonni. Siiski kaalus ka suurim Eestis kütitud karu tervelt 420 kilo. Raskeim lind on kühmnokk-luik, pisim aga pöialpoiss.

Zooloog Harri Valdmann ütleb, et emane karu ei kasva üldiselt rohkem kui 200-kiloseks, isasloomad on suuremad. Ka põder kaalub tavaliselt 300–400 kilo.

Põder on suurim loom ka turjakõrguse poolest, see võib ulatuda kuni kahe meetrini.

Ornitoloogi Marko Mäe sõnul on meie suurim looduses toimetav lind kühmnokk-luik, kes võib kaaluda kuni 13 kilogrammi. Ka kotkad on vägevad linnud, aga merikotka

maksimumkaal on kuus-seitse kilogrammi. Ent lindude suuruse hindamisel on tähtis ka tiibade siruulatus. Ehkki võiks arvata, et siin püstitavaid rekordeid kotkad, selgub, et võimsaim siruulatus ehk kuni 2,5 meetrit on mõõdetud sookurel. Kalju- ja merikotka ning luige tiibade siruulatus ei jää sellele siiski kuigi palju alla: kaljukotkal kuni 225 sentimeetrit ja merikotkal ning kühmnokk-luigel kuni 240 sentimeetrit.

Luigel on küll pikk kael, aga lühikesed jalad. Sestap on kõige pikemad linnud samuti sookured, kes on varvaste otsast noka tipuni mõõtes sama pikad kui keskmine eesti mees ehk 180 sentimeetrit.

Meie konkurentsitult väikseim lind on pöialpoiss, kes kaalub kõige rohkem viis grammi. Ta on üks kõige kiirema ainevahetusega linnukesi, kes kulutab külmaga kogu valge aja toitumiseks. «Tema energiakulu on nii suur, et kui ikka midagi pole põske panna, võib poole tunni jooksul surm silme ees olla,» rääkis Mägi. Nils Niitra