Vana arm ei roosteta

Tavapäratu olukorra põhjus oli Andres Operi lahkumismäng. Eesti koondise kõigi aegade parim väravakütt pidas tol päeval oma viimase ehk 134. koondisemängu. Laupäeval tuli 39-aastane Oper kolmeaastase pausi järel taas ametlikus mängus platsile, kui aitas Viimsi Jalgpalliklubi Eesti esiliiga B kohtumises 3:0 võiduni Sillamäe JK Kalevi U21 meeskonna üle.

«Annab siit-sealt tunda, aga ei ole üldse kõige hullem,» kõlas Operi hinnang oma kontidele-lihastele eile pärastlõunal. «Kui esimesel minutil vajalikud asjad ära teed, siis võib edaspidi ju veidi rahulikumalt võtta. Debüüdiga tuleb rahule jääda, kui kaks resultatiivset söötu kirjas.»

Esimese minuti osas Oper ei liialda. 0:0 lõppenud avapoolaja järel vahetati ründaja teiseks poolajaks platsile ja kulus kõigest 45 sekundit, kui kogenenumad jalgpallisõbrad matšil viibinud 132 pealtvaataja seast kogesid täielikku deja vu’d.

Oper võttis palli elegantselt ja täpselt rinnaga omaks, keeras terava nõksuga end kaitsjast mööda ja andis värava ette terava söödu, millest Viimsi ründaja Priidu Ahven avavärava lõi. Meisterlik töö. Nagu vanal heal ajal nii Eesti koondise, Aalborgi, Moskva Torpeedo, Kerkrade Roda, Shanghai Shenhua, Den Haagi, Larnaka AEK kui ka Famagusta Nea Salamise ridades.

Klišeemaiguga jalgpalliütlemised nagu «Vorm on ajutine, klass püsiv» ja «Jalgpall on lihtne mäng, kui oskad seda mängida» pidasid tol hetkel sada protsenti paika. Ning uuesti 87. minutil, kui platsile oli tulnud ka Eesti koondise peatreener ja rekordinternatsionaal Martin Reim, lõppseis 3:0 vormistati nimelt kombinatsioonist Reim – Oper – Alari Verev.

«Kerge ootusärevus oli enne mängu hinges, et kuidas vastu pean. Poolaja pidasin, kuigi mängu lõpus sai veidi vabamalt võtta, sest juhtisime. Ega mul olegi vaja noortega võidu joosta, sest kogemuste abil jooksen ma hoopis õigesse kohta ja õigel ajal,» rõhutab Oper nüanssi, mida ta on viimased poolteist aastat Eesti noorte ründajatega eritreeninguid tehes mantrana korranud – eduka ründemängu aluseks on tark liikumine.

Meeskonnaga jõudis Oper enne mängu teha ühe trenni ning edasise hooaja jooksul aitab ta Viimsit nii palju, kui Eesti koondise abitreeneritöö kõrvalt aega jagub ja silmas pidades, et (eks?)ründaja elukoht on Inglismaal. Aga neli mängu peaks ta praeguste rehkenduste järgi veel suve jooksul kindlasti kaasa tegema, alustades laupäevasest matšist Sillamäe U21ga, sedapuhku võõrsil.

Operi toel võetud võit tõstis Viimsi meeskonna esiliiga B (tugevuselt kolmas liiga) tabelis eelviimaselt kohalt astme võrra ülespoole. Reglemendi järgi kukuvad teise liigasse kaks viimast ning kaheksanda koha omanikku ootavad üleminekumängud.

Seega ootab Martin Reimi jalgpallikooli baasil moodustatud, ent ka mitmeid kogenumaid jalgpallureid – laupäeval kaitses väravat näiteks Martin Kaalma ehk matši lõpus oli väljakul 326 A-maavõistluse jagu kogemust (Reim 157, Oper 134, Kaalma 35) – koondavat Viimsi meeskonda pingeline hooaja lõpp. Oper ootab igatahes järgmisi matše innuga: «Siiralt lõbus oli tagasi platsil olla! Puhas nauding.»

INFOKAST

Andres Oper

- Eesti koondise kõigi aegade parim väravakütt - 38 väravat 134 mängus.

- Klubikarjääri jooksul mängis FC Floras, Aalborgis, Moskva Torpeedos, Kerkrade ROdas, Shanghai Shenhuas, Den Haagis, Larnaka AEK-s ja Famagusta Nea Salaminas.

- Alates 2016. aasta sügisest Eesti koondise abitreener.