EMi 7. koht tõi Albertile Hawaii pääsme, Kivioja tiitli kaitsmine nurjus

Rio olümpial 44. koha saanud 24-aastane Kiviojal kulus ujumisele 10 minutit ja 28 sekundit, rattasõidule tund ja neli minutit ning jooksudistantsile 17 minutit ja 8 sekundit. Tartu kesklinnas, Emajõel ja sellega piirnevates parkides peetud sprindivõistluse distants oli 750 m ujumist, 20 km rattasõitu ja 5 km jooksmist.

Võit läks Itaaliasse Angelica Olmole, teine oli britt Chloe Cook ja kolmas ameeriklanna Chelsea Sodaro.

Jooksudistantsi eel oli eestlanna seejuures veel liidrikohal ja jätkas siis koos itaallanna ja britiga, eesmärgiks hoida Sodaroga vahet. «Sodaro on endine professionaalne jooksja, kes triatloniga alles mõned aastad tegelenud. Püüdsime rattaga võimalikult suure vahe temaga sisse saada, et ta ei suudaks seda tagasi joosta, aga lõpuks jäin ikka mina medalita,» selgitas Kivioja oma plaani.

Ta tõdes, et kuigi oleks kodupubliku ees soovinud esikohta kaitsta, liigselt nukrutsema ta ei hakka. «Kolm teist tüdrukut olid täna lihtsalt tugevamad. Neljas koht on kurb ikka, aga mitte maailmalõpp. Olen oma sooritusega rahul, see oli parem kui eelmisel aastal võites. Konkurents oli lihtsalt tugevam. Eks see motiveerib mind, et järgmisel aastal taas kõrgemat kohta püüda,» rääkis triatleet.

Ta ütleb, et on tänavuse aastaga rahul, sest näeb edasiminekut, ehkki aasta algus oli haiguse tõttu keeruline. Juuni lõpus peetud triatlonisprindi Euroopa meistrivõistlustel sai Kivioja 9. koha. Euroopa alaliit valis Kivioja aasta algul eelmise hooaja enim arenenud triatleediks.

«Kindlasti olen edasi läinud ujumises. Rattas tunnen end samuti väga hästi. Kõik läheb hetkel tõusvas joones. Olen nüüd saanud trenni teha väga korralikult ja kõik on plaanipäraselt läinud. Enesekindlus kasvab iga võistlusega.» Kivioja järgmised võistlused on mõlemad sprindid ja peaksid talle sobima.

Meeste Euroopa karikaetapil triumfeeris sakslane Valentin Wernz ajaga 55:32, teine oli Calum Johnson 55:35ga ja kolmas itaallane Matthias Steinwandter 55:35ga. Eestlased kõrgesse mängu sekkuda ei suutnud, eestlastest parimana sai Henry Räppo 24. koha (57:19).

Samal ajal osales Marko Albert Saksamaal Frankfurdis Ironmani Euroopa meistrivõistlustel ja sai seal seitsmenda koha. Tema aeg oli 08:04.08. See on ühtlasi tema isiklik rekord ja Eesti läbi aegade teine tulemus täispikalt triatlonidistantsilt. Esikoht kuulus sakslasele Sebastian Kienlele ajaga 07:41.42.

Ujumisdistantsi lõpetas Albert teisena ning oli seejärel suurema osa rattadistantsist viiendal kohal. Vahe ees marulist tempot tegeva Kienle ja teise sakslase Andi Boechereri vahel kärises maratonijooksu alguseks enam kui 12 minutile. Liidrite duo ja eestlase vahele mahtusid veel kolmas sakslane Patrick Lange ja Lõuna-Aafrika Vabariigist pärit James Cunnama. Tavapärasest kolm kilomeetrit lühema rattarajaga võistlusdistantsi läbisid ajaga alla kaheksa tunni koguni kuus sportlast. Aasta tagasi jäi Albert samal võistlusel ajaga 8:11.38 esimesena pjedestaalikohast ilma.