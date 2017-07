Bottasele võit, aga kas mitte sohiga?

Kergejõustikus hinnatakse inimese minimaalseks reaktsioonikiiruseks ühte sekundikümnendikku; kui sprinter lahkub stardipakkudelt vähem kui 0,1 sekundit pärast stardipaugu kõlamist, tähendab see, et ta ennetas käsklust, ning järgneb diskvalifitseerimine. Vormelisõidus sama mõõtu kasutada ei saa: kui kergejõustiklane kontrollib vaid oma muskleid, siis võidusõitja vajutab lihasega pedaali, mis saadab elektroonikasignaali mootorisse, mis paneb omakorda pöörlema rattad … Elektroonika mõõtis Bottasele Austria GP stardis reaktsiooniajaks 0,201 sekundit. «Ma arvan, et see oli minu elu parim start,» rõõmustas soomlane pjedestaalil šampust mekkides.

Vettel selles nõnda kindel ei olnud. Kui ta Bottase stardi kommenteerimiseks sõna sai, puikles ta vastusest kõrvale kui matadoor härja eest. «Ma ei usu seda,» nentis ta vaid. Kuigi kohtunikud olid otsustanud, et Bottase start oli igati reeglitepärane, haistis sakslane siiski midagi kahtlast. Ning nagu kullipilguga fännid peagi tõestasid, Vettelil oli pahameeleks põhjust. Kui jälgida stardiprotseduuri Bottase autokaamerast, kaader kaadri haaval edasi kerida, siis ilmneb tõesti, et soomlase Mercedese rattad liiguvad enne starditulede kustumist. Jutt käib mõnest sentimeetrist ja sekundi murdosast, aga pigem jääb videopildist mulje, et soomlane varastas. Elektroonilised stardiandurid seda aga ei tuvastanud ja nõnda pääses Bottas liidrina rajale.

Esikohta soomlane võistluse lõpuni käest ei andnudki, kuigi lagunevate rehvide tõttu jõudis Vettel lõpuks ohtlikult lähedale. «Mul oleks veel ühte ringi vaja olnud. Ta ei saanud mäest kuidagi üles,» nentis esikohast lõpuks veidi enam kui poole sekundi kaugusele jäänud neljakordne maailmameister.

Sama paeluv duell peeti ka viimase pjedestaalikoha nimel: käigukasti vahetamisega kaasnenud karistuse tõttu alles kaheksandalt kohalt startinud Lewis Hamilton üritas viimastel ringidel meeleheitlikult mööduda Red Bulli mehest Daniel Ricciardost. Lõpuks jäi Hamiltonil ringe väheks ja kolmanda haaras austraallane («Ma olin finišilippu nähes väga rõõmus.»). See tähendab, et teisena lõpetanud Vettel kasvatas Hamiltoni ees MM-arvestuse eduseisu – see on nüüd 20 punkti. Hooaja teise etapivõidu teeninud Bottas läheneb vaikselt oma Mercedese tiimikaaslasele, neid lahutab vaid 15 silma.

Kui lõpuringide paeluvad lahingud kõrvale jätta, siis Austria GP suurt pinget ei pakkunud. Ainus märkimisväärne draama toimus juba avakurvis, kui Daniil Kvjat hindas vajaminevat pidurdusmaad ülioptimistlikult, rammis Fernando Alonsot, kes lendas omakorda otsa Max Verstappenile. Viimased kaks pidid katkestama, boksist läbisõidu karistuse saanud Kvjat lõpetas aga viimasena. Venelase masendav aasta paneb küsima, kas sel nädalavahetusel peetaval Suurbritannia GP-l on Toro Rosso roolis veel tema või edutatakse mõnd Red Bulli noorsõitjat.

Austria GP

1. Valtteri Bottas 1:21.49

2. Sebastian Vettel +0,658

3. Daniel Ricciardo +6,012

4. Lewis Hamilton +7,430

5. Kimi Räikkönen +20,370

6. Romain Grosjean +73,160

7. Sergio Perez +1 ring

8. Esteban Ocon +1 ring

9. Felipe Massa +1 ring

10. Lance Stroll +1 ring

Sõitjad

1. Sebastian Vettel 171

2. Lewis Hamilton 151

3. Valtteri Bottas 136

4. Daniel Ricciardo 107

5. Kimi Räikkönen 83

6. Sergio Perez 50