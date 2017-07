Hardeni ulmeline lepingupikendus

Praegune leping Rocketsiga kehtib Hardenil veel kaks aastat ning selle väärtus on 51,8 miljonit eurot.

Eelmisel nädalal anti teada, et valitseva meistri Golden State Warriorsi staarist Stephen Curryst saab korvpalliliiga NBA läbi ajaloo suurima palgaga mängija, kui ta allkirjastab klubiga viie aasta pikkuse ja 201 miljoni USA dollari (176 miljoni euro) suuruse kontrahti. Seega on Hardeni leping Curry omast suurem 27 miljoni USA dollari ehk ligi 24 miljoni euro võrra.

«Houston on minu kodu. [Rocketsi omanik] Leslie Alexander on näidanud, et on täielikult pühendunud võitmisele, ning me jätkame koos meeskonnakaaslastega tööd, et paremaks saada ning tiitli nimel võidelda,» ütles Harden klubi avalduses.

27-aastane Harden on oma NBA karjääri jooksul pääsenud väljakule keskmiselt 33,6 minutit ning visanud selle jooksul 22,1 punkti, jaganud 6,2 tulemuslikku söötu ning noppinud 5,2 lauapalli.

Houston tegeleb hoogsalt võimsa meeskonna ehitamisega, hiljuti saadi oma ridadesse Los Angeles Clippersi Chris Paul. Seejuures on ka Harden ise tööd teinud, et enda kõrvale kõrge klassiga mängumehi saada. Nii kohtus ta ka Pauliga ning veenis mängjuhti Houstonisse tulema.

Lisaks sõlmiti nelja aasta pikkune leping kaitsespetsialisti PJ Tuckeriga. Selleski tehingus oli Hardenil suur roll, sest nad mängisid koos ülikoolis. Praegu tegeldakse liiga allikate sõnul ka sellega, et saada meeskonda New York Knicksi staari Carmelo Anthonyt.