Viis tähelepanekut: Kontaveit andis Wimbledonis tormihoiatuse

Hirm Kontaveidi ees

21-aastane eestlanna on viimase poolaasta jooksul murdnud üksjagu nimekaid vastaseid. Näiteks Stuttgardi tenniseturniiril oli ta 2:6, 7:6 (1), 6:1 parem toonasest maailma kuuendast reketist Garbine Muguruzast, Rooma turniiril sai aga karjääri vägevaima võidu, olles 6:4, 6:0 parem maailma esireketist Angelique Kerberist. Siia tuleb muidugi lisada ka karjääri esimene WTA tenniseturniiri võit ʼs-Hertogenboschis.

On näha, et konkurentidele on Kontaveidi mängustiil ebamugav, ning ega nad seda varjagi. Omavahelises vestluses on Kontaveidile nii mõnelgi korral tunnistatud, et parema meelega teda oma tabelipooles ei nähta. See on eestlannale suur kompliment. Pärast Wimbledoni kolmanda ringi kaotust pani Kontaveidi naeratama ka ühe välisajakirjaniku seisukoht: «Minu jaoks olid sa siin turniiril asetamata mängijatest parim!» Kontaveit võttis komplimendi viisakalt vastu ja tõdes, et järgmisel suurel slämmil US Openil võib ta olla juba asetatud.

-Füüsiline areng

Selleks et mängida agressiivselt ning oma mängu vastastele peale suruda, on vaja kõva füüsist. Sellega paistab Kontaveidil kõrvalt vaadates kõik korras olevat: ta liigub hästi, lööb jõuliselt ning näitab väsimuse märke tavaliselt vastasmängijast hiljem. Tema viimastest mängudest meenub erandina vaid Wimbledoni kolmanda ringi kohtumine Caroline Wozniackiga. Kuna taanlanna on erakordselt hea kaitsemängija, sundis ta eestlanna korduvalt lisalööke tegema. Kontaveit oli pidevalt aktiivsem pool ja kulutas rohkem energiat, sest just tema pidi pallile n-ö kiiruse andma.

Aga erand kinnitab teadupärast reeglit ning ka asjatundjatel pole eestlanna hea füüsiline vorm märkamata jäänud. Areng on toimunud viimase aastaga ning selle taga on tema hollandlasest treener Glenn Schaap. «Meie koostöö liigub õiges suunas ja midagi drastiliselt meil muuta vaja ei ole,» andis ta koostööle positiivse hinnangu.

-Asjad ei juhtu järsku

Kui vaadata tänavusel Wimbledoni turniiril 16 parema sekka jõudnud tennisiste, siis on sama hästi kui võimatu ennustada, kes turniiri võidab – kõigil on selleks võimalus. Turniiril ei osalenud Serena Williams ega Maria Šarapova. Enne kolmandat ringi olid konkurentsist pudenenud ka Petra Kvitova ja Karolína Pliskova.

Ka Kontaveit vastas pisut provokatiivsele küsimusele, et tabeli järgi ei pruugi sellist võimalust suure slämmi turniiril nii pea tulla. Küll aga tuletas ta meelde, et temal käivad asjad loogilist rada pidi, mitte ei juhtu pauguga. «Mul on alati asjad natuke aega võtnud. Ei ole nii olnud, et tule mitte millestki ning võidan suure slämmi ära. Ma vajan sisseelamiseks aega, seega ei tunne praegu, et oleksin Wimbledoni võitmisest millimeetri kaugusel olnud,» rääkis Kontaveit.

-Kaks ja pool matši vana rahu ise

Kontaveit mängis Wimbledonis kolm matši. Neist kahes esimeses suutis ta vastased vaimselt selgelt üle mängida. Eriti paistis see silma teise ringi kohtumises venelanna Daria Kasatkinaga. Kontaveidi suurepärane mäng pani venelanna puhkepauside ajal närviliselt jalga väristama, mängu edenedes läksid lendu ka venekeelsed vägisõnad.