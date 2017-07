Lasketiirus käis kolm päeva kõva madistamine

Mõõduvõtud algasid juba reedel ja siis selgitati parimad meeste 50 m vabapüstoli ning naiste 25 m spordipüstoli arvestuses. Naistest ei andnud Teele Smornov (Kaiu LK) teistele sõnaõigust. Meestest võitis Kaitsejõudude SK esindaja Fred Raukas, kuid seda väga napilt Elva kohaliku laskja Reijo Vironeni ees.

Võistluste üks korraldaja Karl Kontor rääkis, et kuna tervisespordikeskus pakub sportlastele ka ööbimis- ning muid olme- ja sportimisvõimalusi, elaski suurem osa ligi 200 Eesti meistrivõistlustest osa võtnud laskurit kohapeal.

Teisel võistluspäeval sai Reijo Vironen konkurentidelt revanši standardpüstoli harjutuses. Täiskaliibrilise revolvri harjutuses osutus parimaks standardalal teise koha saanud Peeter Olesk Kaitsejõudude SKst.

Naiste väikepüssi harjutuses oli täpseim Anžela Voronova (Kaitsejõudude SK), meeste püssiharjutuse võitis Andrei Mihhailov (Narva LSK). Jooksva metssea harjutuses osutus osavaimaks Väino Eller.

Pinget jagus kõigil aladel kuni viimaste duellideni, favoriidid võtsid siiski oma.

Eile, viimasel võistluspäeval õnnestus lamades 50-meetrises tiirus püssiharjutuses elvalannal Tuuli Kübarsepal edestada Anžela Voronovat. Meeste samal alal sai neil võistlustel oma teise meistritiitli Andrei Mihhailov.

Viimane ja üks atraktiivsemaid alasid oli olümpiakiirlaskmine. Karl Kontori selgitusel on see spordiala, kus viie kõrvuti asuva märklaua tabamiseks on sportlasel aega kõigest neli sekundit. Favoriidina läks starti samal alal ka Londoni olümpial Eestit esindanud Peeter Olesk.

Kolme parima konkurentsis muutus seis ühtäkki pinevaks, kui Fred Raukas tabas viiest märgist viis, samal ajal kui Olesk sai kirja kõigest kaks silma. Omavahelises duellis vedasid Raukast tema närvid võistluspinevuses alt ja ta sai nulli. Olesk tabas kaks märki ja võit kuulus talle.

Kontor rääkis, et laske­spordiga tegeleb Eestis tõsisemal tasemel kümmekond klubi. Suuremad keskused on Narva, Põlva, Elva ja Männiku.

Kontori hinnangul on sportlaskmine põnev ja mitte eriti kallis spordiala. Sportpüssi tippmudelid maksavad 4000 euro kanti, püstolid 2000. Kontori kinnitusel saab nendega lasta aga 10–15 aastat.