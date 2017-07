Tartu noored tõid Kaunasest hõbemedaleid

Tartu noormees Kaspar Gutmann saavutas Kaunases peetud mängudel judos kaaluklassis kuni 40 kilogrammi teise koha.

Medalisaak tuli üllatusena

Gutmann rääkis Tartu Postimehele, et enne võistlusi ta pisut kartis, kuna ta oli esimest korda nii suurtel võistlustel, kuid kokkuvõttes läks hästi. «Võistlustel läks hästi, võit tuli ootamatult,» ütles ta.

Spordiklubi Tartu Do treener Andre Seppa rääkis, et Kaspar Gutmanni võidud poolaka ja leeduka üle tulid kindlalt. «Mõlema vastase alistamisel ei uskunud ta isegi, mida ta korda saatis,» tõdes Seppa. Ta lisas, et Iisraelist pärit vastane oli aga teisest klassist ning seal ei tekkinud Kasparil paremaid võimalusi.

Nii Anna Liisa kui ka Kaspar läksid matile endast parimat andma ja said tasuks hõbemedalid, sõnas treener Andre Seppa.

Teise hõbeda sai judos kehakaalus kuni 48 kilogrammi Anna Liisa Nurm, kelle vastane poolfinaalis oli Leedu esindaja Kamilla Galikeeva. «Seal oli võimsalt tunda kaks aastat vanema leeduka füüsilist ülekaalu, kuid õnneks Anna Liisa võitles südikalt ja taktikaliselt kavalalt,» märkis Seppa.

Anna Liisa Nurm rääkis vahetult pärast võistlust, et algul oli tal nagu Kasparilgi hirm, kuid pärast esimest matši läks tunne paremaks. «Kui hirm kadus, oli kohe mõnusam olla,» nentis ta.

Treener Seppa jäi tulemustega rahule. «Mulle meeldis mõlema lapse võitlustahe. Nii Anna Liisa kui ka Kaspar läksid matile endast parimat andma ja said tasuks hõbemedalid,» sõnas ta.

Hõbemedalile tuli ka Tartu tüdrukute korvpallikoondis koosseisus Emili Geherman, Carmen Aarde, Kadri Kont, Triiny Kaamer. Treener oli Kaire Asi.

Tartu delegatsiooni juht Kaarel Kullamaa rääkis, et tüdrukud näitasid ideaalset mängu, kuid finaaliks Poola Leszno vastu oli mäng Kaunasega võtnud oma ning nad pidid leppima teise kohaga.

Nagu laste olümpiamängud

Ujujate seas tegi avapäeva parima tulemuse Erik Asmus, kes saavutas 50 meetri rinnuliujumise eelvõistlusel isikliku rekordi 27,48 sekundit ja pääses finaali, kus jäi seitsmendaks. Viimasel võistluspäeval saavutas Erik Asmus 100 meetri rinnuliujumises viienda koha. Eile pärastlõunaks polnud ujumise lõplikud tulemused selgunud.

Kaunases kaasas olnud Tartu linna sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp ütles, et neid mängusid võib võrrelda laste olümpiamängudega, sest lastele rohkem nii suuri tiitlivõistlusi polegi. «Kõik oli meie jaoks uus ja juba avapäeval saime hõbeda. Tartu tegi debüüti,» sõnas ta.