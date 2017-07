Spordi lühiuudised

KERGEJÕUSTIK

Õiglane näitas Heino Lipu mälestusvõistlustel head minekut

Legendaarse kergejõustiklase Heino Lipu sünnikoha lähedal Ida-Virumaal Maidla mõisakompleksis toimunud traditsioonilise kuulitõukevõistluse võitis valitsev Eesti meister Kristo Galeta 17 meetri ja 96 sentimeetriga. Teisele kohale tuli Karl Koha 16 meetri ja 97 sentimeetriga ning kolmandaks Kert Piirimäe tulemusega 16.82. Neljanda koha võitles enda kohta tubli tulemusega välja kümnevõistleja Janek Õiglane, kes tõukas kuuli 14 meetrit ja 96 sentimeetrit. Esmakordselt osales Heino Lipu mälestusvõistlustel Eesti parim naiskuulitõukaja Kätlin Piirimäe, kelle võidutulemus naiste arvestuses oli 15.58.

JALGRATAS

Rakkes võidutsesid Austa ja Steinburg

17. Rakke rattamaratoni võitis Caspar Austa, kes läbis 48 km pikkuse põhidistantsi ajaga 1.57.40. Teiseks jäänud Peeter Tarvis kaotas võitjale kolme sekundiga. Kolmandaks tuli Alges Maasikmets. Naistest tegi parima tulemuse Greete Steinbug, kelle ajaks fikseeriti lõpuprotokollis 2.11.59.

Must sai Euroopa karikaetapil 3. koha

Sulgpalli Euroopa karikaetapil Venemaal Gattšinas jäi Raul Must üksikmängus jagama kolmandat kohta. Must jõudis poolfinaali tänu 21:16, 11:21, 21:19 võidule India mängija Daniel S Faridi üle. Poolfinaalis tuli võistlusteks teise asetuse saanud Mustale vastu Thomas Rouxel Prantsusmaalt. Omavahel olid Must ja Rouxel varem kohtunud neljal korral ja kõigist neist kohtumistest oli võitjana väljunud eestlane. Seekord sai Rouxel revanši ja võitis 21:18, 21:13.

Taaramäe jäi Austrias esikümnest välja

Rein Taaramäe (Katjuša-Alpecin) sai Austria velotuuril 11. koha, kaotades üldvõitjale Stefan Deniflile (Aqua Blue Sport) lõpuks kahe minuti ja 56 sekundiga. Viimase ehk kuuenda etapi (203,9 km) lõpetas Taaramäe peagrupis ning ületas finišijoone 34. kohal. Kokkuvõttes säilitas seega enne viimast etappi 11. kohta hoidnud Taaramäe sama positsiooni, kui jäi Austria velotuuril esimesena esikümnest välja.