0:0 viik Tallinna derbis sobis rohkem Florale

Viigiga on rohkem rahul Flora. Põhjuseid on mitu. 1. Levadial oli kohtumise jooksul väravavõimalusi rohkem kui Floral, sealhulgas matši kaks kõige paremat šanssi. Esmalt 57. minutil, kui Mait Toom tõrjus Pavel Marini tugeva karistusalast sooritatud löögi, ja siis 76. minutil, kui Jevgeni Kobzar pääses terava nurga alt virutama Toomist tagasi põrkunud palli, aga lõi kõrgelt üle. 2. Flora mängis võõrsil.

3. Flora esiründaja Rauno Sappinen pidi kohtumise neljapäevases eurosarjamängus saadud pisitrauma tõttu vahele jätma ja teda asendas 16-aastane Mark Anders Lepik, kellele see oli kõrgliiga algkoosseisu debüüt. Lepik tegi korraliku esituse, aga Sappineni kvaliteet on arusaadavalt hoopis teine. 4. 15-mänguline võiduseeria küll katkes, aga säilisid neljapunktiline edu Levadia ees ja null kaotuste tulbas.

«Kui võitmine pole võimalik, tuleb rahul olla 0:0 viigiga. Me polnud piisavalt värsked, et täna mängu kontrollida,» tõdes Flora peatreener Arno Pijpers pärast matši.

Tõepoolest, eurosarjamängule järgnenud kaks puhkepäeva välistasid vaatemängu. Mõlemad meeskonnad olid selgelt väsinud, mis mõjutas mängukvaliteeti. Praaki oli kahe tippmeeskonna duelli kohta sobimatult palju ja tempo kõrgliiga esineliku tänavuste seniste omavaheliste matšidega võrreldes silmatorkavalt tagasihoidlik.

Vastase selgeks ülemängimiseks polnud kummalgi meeskonnal energiat. Seega tuli üritada sundida vastane saatuslikult eksima. Levadia võttis selle nimel rohkem riske ja oli ka väravale lähemal, aga sihile ei jõudnud siiski kumbki. «Olen rahul, kuidas meeskond proovis. Valdasime rohkem palli ja tekitasime võimalusi, aga värav jäi kahjuks löömata,» nentis Levadia juhendaja Igor Prins.

Meeskonnad kohtuvad uuesti juba reedel Lillekülas ning tolles mängus peab Levadia võtma vähemalt sama julge hoiaku kui eile, aga ilmselt veelgi enam riskima, sest kui vahet Floraga vähendada ei suudeta, jääb tiitlivõitluse jäme ots ikkagi Florale, sest nende tänavuse mängu tase kõigub Levadia omast vähem.

INFOKAST

Premiumi liiga 18. voor

Mängud: Sillamäe Kalev – Viljandi Tulevik 1:0, FC Infonet – Tartu Tammeka 2:1, Narva Trans – Paide Linnameeskond 1:1, Nõmme Kalju – Pärnu Vaprus 3:0, FC Levadia – FC Flora 0:0.

Tabeliseis: Flora 48, Levadia 44, Kalju 39, Infonet 30, Trans 25, Tammeka 18, Sillamäe 16, Paide 16, Tulevik 10, Vaprus 7.