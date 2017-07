Federer on põhjusega kõigi lemmik

Federer on põhjusega tennisesõprade suur lemmik. Ta on siiras ja inimlik, tema juttu kuulates ei jää muljet, et tegu on karjääri jooksul üle 104 miljoni dollari auhinnaraha võitnud sportlasega. Kui Federer teeb nalja, siis ei naerda tema naljade üle seetõttu, et ta on Federer. Tema naljad ongi naljakad, enesekriitilised ja siirad.

Kui ta pärast laupäevast kolmanda ringi võitu maailma pressi ette astus, suutis ta humoorikal viisil ikka ja jälle meelde tuletada, et on juba 35-aastane. Eelkõige hakkavat vanus mälule. Kui ajakirjanik temalt Austraalia lahtistel öeldu kohta küsis, tegi šveitslane suured silmad: «Kas tõesti ütlesin mina seda? Eks ma olen palju asju öelnud, kõik ei taha enam meeles püsida.»

Federer on klassiga mees. Ta mängib tennist tipptasemel edasi täpselt nii kaua, kuni tema abikaasa Mirka ütleb, et nüüd on kõik, ma ei jõua enam sinuga kaasa reisida. «Ilma temata ma ei suudaks seda teha. Kui ta kord seda ütleb, on karjäär läbi. Nii lihtne see ongi,» andis šveitslane mõista, millised on tema prioriteedid. Esmalt pere, siis töö.

Kartus, et tänavune hooaeg jääb Federerile viimaseks, on tõstnud huvi tema matšide vastu Wimbledonis kõrgustesse. Nagu Postimees kirjutas, tuli Federeri teise ringi kohtumiseks piletijärjekorras seista 40 tundi. Laupäeval, pärast kolmanda ringi matši, jäi tuhatkond fänni ootama šveitslast pressikeskust ning peaväljakut ühendava silla alla. Iga sillaületaja sai tunda end tõelise staarina, sest publik tegi joovastavate karjetega sooja iidoli saabumiseks. Ja kui Federer lõpuks rahva ette saabus, kadus tunne, et tegu on tennisespordiga. Teda ei tervitatud vaoshoitult, nagu tennises tavapärane. Ta võeti vastu nagu tõeline popstaar.