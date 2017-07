Golf aitab iseennast mõista

Alguses ei tohiks häbeneda küsida treenerilt lisatunde või osalemist grupitreeningutel, ja seda kas või mõnes siseruumi golfiplatsil, kas või talvel.

Kumba keppi eelistada? / Liis Treimann

«Kõige olulisem on treeningul õigete liigutuste kordamine,» tähendab endine Eesti golfikoondise liige Carlos Kirtsi, kes vaatamata oma noorele eale – 20 eluaastale – on juba seitse aastat seda mängu mänginud. «Löögi liigutus sarnaneb veidi hoki- või tenniseliigutusega, aga tavaliselt püüab, jah, algaja palli jõuga õhku tõsta. Minu enda pikimad löögid on olnud üle 270 meetri, aga sellisele kaugusele ainult jõuga ei jõua, see nõuab ka lihastoonust.»

Mängija peab arvestama juba algul mainitud varustuskoti tassimise või käruga vedamisega, ja koti sisu võib kaaluda vahel ligi 30 kilo. «Vihmariided, neliteist golfikeppi, piisavalt joogivett, pallid... Golfi mängitakse ju ka vihmaga ning ainus, mis mängu peatab, on äike või see, et lumi sajab maha ja muru jäätub,» avaldab Carlos, kes on kepiga palli löönud isegi jaanuarikuus.

Üks ja õige löök

Carlos Kirtsil on olnud õpilasi, kes mitte kuidagi, tundide ja päevade pikkuse õpetamise järel ei saa seda õiget löögiliigutust selgeks, aga seda suurem on nende rõõm, kui sajale ebaõnnestunud löögile järgneb see üks ja õige.

«Ja tegelikult – head mängijadki löövad ringi peal enamasti vaid ühe hea löögi,» tunnistab Carlos. Tema andekaim õpilane on seni olnud üks 6-aastane poiss, kes lööb palli vabalt 150 meetri kaugusele. Mis näitab, et kaugele löömiseks pole tõesti toorest jõudu vaja.

Enne lööki peab natuke mõtlema, aga mitte liiga palju. / Liis Treimann

«Lapsed ei mõtle liiga palju. Vanemad inimesed püüavad kõigega arvestada, aga ülemõtlemise tõttu nad pallile pihta ei saagi. Löök toimub ju vaid sekundi jooksul, ja siis jõuabki vaid ühele asjale mõelda,» kõlab suurim tarkus. Ehkki võimalik on mõelda vähemalt sajale nüansile.

Klubi Golf X Rae vanim liige on 76-aastane daam, kes osaleb iga nädal vähemalt kahel võistlusel, aga golf ongi selline mäng, kus 6- ja 76-aastane saavad mõõtu võtta nagu võrdne võrdsega – mida vähem teed lööke, seda rohkem koguneb punkte, ja õiget arvestust aitavad pidada spetsiaalsed punktiarvestuse kaardid. Arvestuse põhimõtete detailne kirjeldamine läheks siinkohal liiga pikaks. Huvitav on teada, et kaartidele kantu sisestatakse pärast mängu arvutisse, füüsiliste kaartide arhiivi säilitatakse aga iga järgneva aasta aprillini.

Selline tabel lähebki täidetuna golfiklubi arhiivi. / Liis Treimann

Mis siis ikkagi golfimängijatele kõige enam rõõmu teeb?

«See, kui pall lähebki sinna, kuhu sa mõtled, et sa lööd, ja tuleb selline hea löök. Siis on megahea tunne,» ütleb Anti Metsamaa. «Kui lööd mujale, tuleb hetkeks ka halb tuju, kuid see läheb kiiresti mööda, sest ees on kohe uus löök. See on iseenda analüüsimise mäng.»

/ Liis Treimann

Golfivõistlus vähihaigete laste toetuseks

29. juulil peetakse Goff X Rae golfiradadel maha heategevuslik võistlus «Golf aitab 2017», kuhu oodatakse mängijaid kõikidest klubidest.

Toetatakse Tallinna lastehaigla fondi, kuhu kogutakse raha onkoloogiaosakonna vähihaigete laste isolatsioonipalatite jaoks. «Praegu on osakond tihti ülerahvastatud ning kaht palatit oleks hädasti juurde vaja,» räägib Anti Metsamaa, kelle sõnul peavad mõned lapsed ruumipuudusel tilguti all olema mängutoas.

«Kahjuks läheb selliste laste arv iga aastaga suuremaks,» kinnitab Metsamaa, kelle tütar kahjuks samuti ähvardava diagnoosi sai. Ta rõõmustab, et Golf X Rae oli kohe nõus ettevõtmisele õla alla panema, samuti olid nõus kaasa tulema kõik kommertsvõistluste koostööpartnerid.

Kogusummast – 150 000 eurot – on praegu puudu 50 000 eurot. Mänguväljaku juhataja Piret Sepa sõnul on see proovikivi kogu Eesti golfi kogukonnale, iga annetatud summa, osalustasu või ostetud reklaamipind on oluline. Võistlejaks saab registreerida Golf X Rae koduleheküljel.