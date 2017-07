Kuidas kodu-setod Siberi setode juures jaanipäeval käisid

Hõrn oli just bussist maha astunud ja jõudnud Setomaast 5500 kilomeetri kaugusel Siberi setode suurimasse külla Haiti (venepäraselt Haidak). Ta kallistas järjest kõiki kohalikke, noori ja vanu. Külarahvas oli sama liigutatud kui Hõrn ise. Justkui oleks nemadki teda 30 aastat oodanud.

1988. aastal käis Siberi setode tuntuim uurija Piho Mare Haidi külast rääkimas äsjaloodud setode seltsis. Pärast Piho ärakuulamist võttis seltsi juhatus vastu otsuse saata kohe sidemete loomiseks Haiti oma delegatsioon. No ja 30 aasta pärast oligi Hõrna Aare koos 22 teise Eestimaa setoga lõpuks kohal.

Hõrn rääkis Postimehele, et kuna 1980. aastate lõpp oli segane aeg, ei olnud võimalik toona kohe ikkagi teele asuda, aga unistus Haidi külastamisest elas kogu aeg kuklas edasi.

Eelmisel suvel käis Krasnojarski krais, peamiselt Haidis elavate setode delegatsioon päris Setomaal kuningriigi päevadel ja siis otsustati asi ära – järgmise aasta jaanipäevaks lähevad ühed setod suure seltskonnaga teistele setodele külla. Tänu Kransojarski eestlaste kultuuriseltsi juhi Vera Oinetsi organiseerimisele toimuski läinud nädalal Haidis ja teistes kohalikes setode külades Bulatnovkas ja Krestjanskis «Seto festival Siberis».

Festival algas jaanipäeva tähistamisega Haidis, mida kohaliku kombe järgi peetakse vana kalendri järgi.

Laulu vägi Haidi kultuurimajas: (tagumine rida vasakult) Kauksi Ülle, Linnuse Marje, Raali Ain, Järvelille Rein, Riitsaare Evar, Kalkuni Andreas, (esimeses reas istuvad vasakult) Sussi Merle, Višnevi Miralda, Ossipova Manni ja Kondratjeva Liidi. / Foto: Jaanus Piirsalu

«Ammu pole nii toredat jaanipäeva olnud,» õhkas kirjanik Kauksi Ülle järgmisel päeval.

Pärast tõsiselt kirglikku jaaniööd oli sellele väga raske vastu vaielda. Kohalike vaieldamatud lemmikud olid pillimehed Leima Evelin, Raali Ain ja Luigase Inara. 14-aastane Nikanor, põline seto, käis pillimeestel järel ja ainult ootas, kuni Raali Ain neile öömajale tuleb, et siis talle ise näidata, kuidas tema mõistab seto kombel karmoškat mängida.

«See on meile ajalooline päev,» ütles setode praegune ülemsootska Leima Aarne lookas pidulaua ääres. «See tähendab meile palju. See reis muudab meid kõiki.»

Kunagi varem polnud niivõrd suurt kodu-setode delegatsiooni Siberis käinud ja kunagi varem polnud setode ülemsootska käinud n-ö ametlikul visiidil Setomaast nii kaugel.

Laul, tants ja pillimäng käis jaanipäeval sügava ööni. Kohati hommikuni välja.

«Hommikul õpetasime meie perele kõik seto tantsud selgeks!» kiitles Raudoja Ahto, Seto Instituudi tegevjuht järgmisel päeval. «Subbota ja Serjoža ja padespaan on neil nüüd selged. Homme esinevad teile.»

Kohalikud naised teadsid kõiki seto laule sama hästi kui külalised. Kõige noorem Haidi rahvalaulu teadja oli 16-aastane Ivanova Uljana, kes on ema Olga käest hoolega oma esivanemate kombeid ja traditsioone õppinud. «Te olete meile nii kallid, nii kallid,» kordas Ivanova Olga ise heldinult kõigile külalistele, keda ta järjest kallistas. Setode hümn võttis kohalikel silmad rohkem märjaks kui külalistel.

Ime, kuidas kogu see rõõm ja headus Haidi palkidest klubihoonesse ära mahtus. Seto vaim elab veel igatahes Haidis täiega. Samuti külalislahkus. Jaanilõke on ehk vaid aastatega väiksemaks jäänud.

«Kui ma veel koolis käisin, siis korjati meil jaanilõkke jaoks kände aasta otsa. Kuhi oli lõpuks tarekõrgune. See siis põles ikka veel mitu päeva vähemalt,» rääkis Lukini Sass, kes on pärit Haidist 14 kilomeetri kauguselt Golubi külast, millest on praeguseks alles vaid mälestus.

Haidis elab sadakond setot ja nende järeltulijat. Üle 40-aastased setod räägivad seal veel kõik head seto keelt.